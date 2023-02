Neljapäeva öö on karge, päev toob lumelisa

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, mis saartelt alates lõunasse ja edelasse pöördub. Hommikuks tuul rannikualadel tugevneb. Külma on 13 kuni 18, paiguti 23, saartel ja rannikul 6 kuni 12 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilves, ida pool vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk, saartel ja läänerannikul iiliti mõõdukas lõunakaare tuul. Mandri siseosas on külma kohati kuni 20 kraadi, saartel ja rannikul 4 kuni 9 kraadi.

Keskpäevaks jõuavad saartele lumepilved, mis pärastlõunal ka mandrile levivad. Kohati võib tuisata. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -4 kuni -9, saartel ja läänerannikul 0 kuni -3 kraadi.

Järgnevatel päevadel on oodata pilves selgimistega ilma. Reedel sajab siin-seal lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja vihma ning paiguti on udu. Päeval jääb õhutemperatuur keskmiselt -2, öösel -4 kraadi juurde. Kohatist lumesadu on oodata ka edaspidi. Laupäeval on külma keskmiselt 4, pühapäeval veidi enam, 6 kraadi.