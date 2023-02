Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Venemaa suudab toota ainult 40 tiibraketti kuus.

Oluline 23. veebruaril kell 5.55:

- London: Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel;

- WSJ: USA kaalub luureandmete avaldamist, mis näitavad, et Hiina kaalub relvade tarnimist Venemaale;

- Sunak: pikamaarelvad annaksid Ukraina armeele lahinguväljal eelise;

- Budanov: Venemaa suudab ühe kuu jooksul toota 40 tiibraketti.

London: Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel.

Wallace ütles uudisteagentuurile Reuters, et Suurbritannia võib Ukrainale saata veel rohkem tanke, kuid see sõltub riigi kaitsevajadustest. Suurbritannia on lubanud, et saadab Ukrainasse vähemalt 14 Challenger 2 tanki, vahendas CNN.

Wallace külastas ka Inglismaal asuvat väljaõppekeskust, kus Ukraina sõdurid õpivad tanke kasutama. Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et väljaõpe jätkub ja kestab mitu nädalat.

WSJ: USA kaalub luureandmete avaldamist, mis näitavad, et Hiina kaalub relvade tarnimist Venemaale

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel kaalub Joe Bideni administratsioon luureandmete avaldamist, mis näitavad, et Hiina kaalub relvade tarnimist Venemaale.

Lehe allikate teatel on Hiina olnud siiani Venemaa abistamisel ettevaatlik. Nüüd kaalub aga Hiina juhtkond, et võib sellest ettevaatlikust lähenemisest loobuda. USA allikate teatel pole Peking veel relvade tarnimise otsust teinud.

Läänele teeb üha rohkem muret, et Hiina võib Venemaale sõjalist abi anda. Hiljuti hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest ka USA välisminister Antony Blinken.

Euroopa Liidu (EL) välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell hoiatas esmaspäeval Hiinat Venemaa abistamise eest. Borrell ütles, et Hiina relvatarned Venemaale oleks EL-i jaoks punane joon.

Sunak: pikamaarelvad annaksid Ukraina armeele lahinguväljal eelise

Suurbritannia kaitseminister Rishi Sunak ütles, et pikamaarelvade andmine Ukrainale võib anda riigi armeele lahinguväljal otsustava eelise, vahendas The Kyiv Independent.

"Otsime alati võimalusi, et teha rohkem, sest olukord lahinguväljal muutub pidevalt. Üks asi, mis võib lahinguväljal olukorda muuta, on pikamaarelvade saatmine," ütles Sunak.

Budanov: Venemaa suudab ühe kuu jooksul toota 40 tiibraketti

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Venemaa suudab toota ainult 40 tiibraketti kuus. Budanov märkis, et Vene vägedel on alles ka üha vähem laskemoona. Budanovi sõnul on Moskva viinud rindele 90 protsenti mobiliseeritud võitlejatest, vahendas ISW.