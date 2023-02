Soome saadab Ukrainale kolm demineerimistanki, Challengerid jõuavad kevadel

Soome saadab Ukrainale kolm demineerimistanki. Briti kaitseminister Ben Wallace ütles, et Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Venemaa suudab toota ainult 40 tiibraketti kuus. Soome kaitseministeerium teatas neljapäeval, et riik saadab Ukrainale kolm miinitõrjesõidukit.

Okupeeritud Krimmis häkiti raadiosse ja edastati Budanovi sõnum

Venemaa täieulatusliku kallaletungi aastapäeva eel kõlas Krimmi raadiojaamades Спутник в Крыму (Sputnik Krimmis) ja Вера (Vera) Ukraina sõjaväeluure ülema Kõrõlo Budanovi sõnum ja Ukraina hümn. Kohalike võimude teatel ei õnnestunud raadioseadmete häkkimine Simferopolis ja Sevastopolis, vahendas Ria Novosti.

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et mõlemad häkitud raadiojaamad kuuluvad Gazprom Mediale. Vene meedia ei teatanud, et mida Budanov oma sõnumis ütles, kuid väidetavalt sisaldas see ähvardusi.

Hiljem levis Telegramis video Budanovi sõnumist, milles Ukraina sõjaväeluure juht lubab kogu kogu Lõuna-Ukraina, Donbassi ja Krimmi naasmist igaveseks Ukraina rüppe. Budanov kinnitas sõnumis, et kõik reeturid leitakse ülesse ükskõik, kus nad nad ka end ei varjaks. Kõikidele patriootidele tegi Budanov aga üleskutse oodata kuniks Ukraina nendeni jõuab.

A day after hackers blasted false air-raid sirens in cities across Russia, radio airwaves in Crimea suddenly broadcast a message from the head of Ukraine's mil intelligence vowing that all occupied lands will return to Ukraine. "We'll find every traitor wherever he's hiding."

Kiievi oblastis tulistati alla Vene luuredroon

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi oblastis alla Vene luuredrooni, seetõttu oli oblastis ka õhuhäire, teatas Ukrainska Pravda.

London: Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Challengeri tankid võivad Ukrainasse jõuda kevadel.

Wallace ütles uudisteagentuurile Reuters, et Suurbritannia võib Ukrainale saata veel rohkem tanke, kuid see sõltub riigi kaitsevajadustest. Suurbritannia on lubanud, et saadab Ukrainasse vähemalt 14 Challenger 2 tanki, vahendas CNN.

Wallace külastas ka Inglismaal asuvat väljaõppekeskust, kus Ukraina sõdurid õpivad tanke kasutama. Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et väljaõpe jätkub ja kestab mitu nädalat.

Soome saadab Ukrainale kolm demineerimistanki

Soome valitsus teatas neljapäeval, et riik saadab Ukrainale kolm sõjamasinat. Need sõidukid põhinevad lahingutank Leopard 2 šassiil. Soome kaitseminister Mikko Savola ütles, et need masinad on mõeldud demineerimiseks. Koos tankidega tagatakse ka tankide töös hoidmiseks ja hooldamiseks vajalik väljaõpe.

Nendel masinatel puuduvad suurtükid, kuid on varustatud kuulipildujatega, vahendas Yle.

See on Soome 13. sõjaline abipakett Ukrainale, teatas Soome kaitseministeerium. Soome president tegi tankide saatmise otsuse 23. veebruaril. Uusima Soome sõjalise abi paketi koguväärtus on üle 160 miljoni euro.

Kindral Gromov: Kreml valmistab Venemaad ette pikaks sõjaks

Ukraina kaitsejõudude operatsioonide osakonna ülem brigaadikindral Oleksi Gromov hindab, et Kreml valmistab Vene riiki ette pikaajaliseks konfliktiks, vahendas Interfax Ukraina.

WSJ: USA kaalub luureandmete avaldamist, mis näitavad, et Hiina kaalub relvade tarnimist Venemaale

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel kaalub Joe Bideni administratsioon luureandmete avaldamist, mis näitavad, et Hiina kaalub relvade tarnimist Venemaale.

Lehe allikate teatel on Hiina olnud siiani Venemaa abistamisel ettevaatlik. Nüüd kaalub aga Hiina juhtkond, et võib sellest ettevaatlikust lähenemisest loobuda. USA allikate teatel pole Peking veel relvade tarnimise otsust teinud.

Läänele teeb üha rohkem muret, et Hiina võib Venemaale sõjalist abi anda. Hiljuti hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest ka USA välisminister Antony Blinken.

Euroopa Liidu (EL) välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell hoiatas esmaspäeval Hiinat Venemaa abistamise eest. Borrell ütles, et Hiina relvatarned Venemaale oleks EL-i jaoks punane joon.

Venemaal kukkus neljapäeval alla hävituslennuk Su-25

Venemaal Belgorodi oblastis Ukraina piiri lähedal kukkus alla Venemaa hävitaja, teatas kohalik kuberner. Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA teatas, et alla kukkus hävitaja Su-25.

Moldova lükkas tagasi Venemaa väited, et Ukraina plaanib tungida Transnistriasse

Venemaa kaitseministeerium väitis neljapäeval, et Ukraina plaanib oma väed viia Transnistriasse. Moldova valitsus lükkas neljapäeval Moskva väited tagasi, vahendas The Guardian.

Transnistria on Moldova idaosas asuv isehakanud tunnustamata venemeelne piirkond, mis rebis end Moldova riiklikest struktuuridest 1992. aasta sõja käigus lahti. Transnistrias asub umbes 1500 Vene sõdurit.

Moldova president Maia Sandu teatas hiljuti, et Venemaaga seotud diversandid plaanisid korraldada Moldovas riigipööret. Vastava info said Moldova võimud Ukrainalt.

Sunak: pikamaarelvad annaksid Ukraina armeele lahinguväljal eelise

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles, et pikamaarelvade andmine Ukrainale võib anda riigi armeele lahinguväljal otsustava eelise, vahendas The Kyiv Independent.

"Otsime alati võimalusi, et teha rohkem, sest olukord lahinguväljal muutub pidevalt. Üks asi, mis võib lahinguväljal olukorda muuta, on pikamaarelvade saatmine," ütles Sunak.

Budanov: Venemaa suudab ühe kuu jooksul toota 40 tiibraketti

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Venemaa suudab toota ainult 40 tiibraketti kuus. Budanov märkis, et Vene vägedel on alles ka üha vähem laskemoona. Budanovi sõnul on Moskva viinud rindele 90 protsenti mobiliseeritud võitlejatest, vahendas ISW.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 790 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril.

- elavjõud umbes 145850 (võrdlus eelmise päevaga + 790);

- tankid 3350 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 6593 (+24);

- lennukid 299 (+0);

- kopterid 287 (+0);

- suurtükisüsteemid 2352 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 471 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 244 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2029 (+3)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5215 (+3);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 228 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.