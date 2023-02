Sündimus Lõuna-Koreas langes erakordselt madalale

Ajaleht The Times kirjutab, et Lõuna-Koread räsib demograafiline kriis, kuna riigis langes sündimus eelmisel aastal rekordmadalale.

Maailma naiste sündimuskordaja langeb. See tähendab, et iga naine saab keskmiselt vähem lapsi. Kui kordaja langeb allapoole 2,1 last naise kohta, hakkab elanikkond vähenema. Lõuna-Koreas langes see näitaja eelmisel aastal 0,78-ni.

Eelmisel aastal sündis Lõuna-Koreas ainult 249 000 last, riigis elab 52 miljonit inimest. Lõuna-Korea sündimuse määr on nüüd madalam kui USA-l, Jaapanil ja Suurbritannial.

Nooremad Lõuna-Korea naised ei soovi enam palju lapsi saada. Riigis kehtivad karmid sotsiaalse staatusega seotud reeglid, kus emad peavad jääma lapsega koju ja neil on hiljem keeruline teha karjääri. Riigis langeb sündimus, aga inimeste eluiga pikeneb. Riigis väheneb nüüd tööealiste inimeste hulk.

Rahvastiku vähenemise pärast muretsevad ka võimud. Valitsus julgustab nüüd inimesi, et nad saaksid rohkem lapsi. Lõuna-Korea peaminister Han Duck-soo lubas selleks parandada tööhõive-, hariduse-, tervishoiu-, pensioni ja eluasemepoliitikat, vahendas The Times.

Korea võimud pakuvad sündimuse suurendamiseks ka rahalisi stiimuleid. Eelmisel aastal kuulutas valitsus välja igakuise toetuse iga vastsündinu kohta. See toetus on umbes 730 eurot.

"Hoolimata paljudest vastu võetud meetmetest süveneb riigis madala sündimuse probleem," ütles veebruaris Han Duck-soo.