Rootsi võimud uurivad Stockholmi piirkonna politseiülema surma

Võimude teatel tuli telefonikõne viga saanud inimese kohta kolmapäeval kell 19.00. Politsei leidis siis Löfvingi oma kodust surnuna.

"Sain suure kurbusega teada, et piirkonnapolitsei juht Mats Löfving on surnud. See on väga traagiline," ütles Rootsi politseiülem Anders Thornberg.

Löfvingi surma põhjust uurib nüüd politsei. "Me ei tea, mis juhtus, me ei saa öelda, et pole toime pandud kuritegu. Seetõttu oleme alustanud mõrva eeluurimist. See on tavaline protseduur, kui juhtunus puudub selgus," ütles politsei pressiesindaja Dennis Johansson Strömberg.

Rootsi meedia teatas eelmisel aastal, et Löfvingil oli afäär politsei riikliku operatiivosakonna (NOA) endise luurejuhi Linda Staafiga. Löfving võttis Staafi tööle 2015. aastal, kui ta oli ise NOA juht. Rootsi võimud alustasid seetõttu sisejuurdlust, mille tulemused avalikustati kolmapäeval. Uurijad jõudsid järeldusele, et Staafi kogemused vastasid töökoha nõuetele, kuid Löfving poleks tohtinud huvide konflikti tõttu sellist otsust langetada.