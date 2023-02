Berliin eiras EL-i terminalide ehitamise soovitust

Väljaanne Euobserver kirjutab, et Saksamaa majandusministeerium andis kevadel rohelise tule 12 uue veeldatud maagaasi terminali ehitamiseks. Euroopa Komisjon hindas aga varem, et Saksamaa peaks juurde ehitama ainult kaks terminali.

5. mail 2022. aastal kohtusid kolm Saksa majandusministeeriumi ametnikku komisjoni ametnike ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku (ENTSOG) esindajatega. ENTSOG hindas siis komisjoni nimel, et Saksamaa vajab juurde kahte veeldatud maagaasi lisaterminali, vahendas Euobserver.

Komisjon leidis, et parem ühendus Belgia ja Prantsusmaaga võib suurendada veelgi gaasivooge Saksamaale ja leevendada katkestustest tingitud tarnehäireid. Komisjon kirjutas ka 18. mail, et Saksamaa peab riigi põhjaossa ehitama juurde kaks terminali.

10. mail kiitis Saksamaa valitsus heaks seaduse, mis lubab riigil kiiresti juurde ehitada 11 veeldatud maagaasi terminali. Hiljem laiendati seda 12-ni.

Kuigi seadus lubab Saksamaale rajada 12 terminali, ei tähenda see veel, et Berliin plaanib neid nii palju ehitada. Saksamaa plaanib praegu kokku rajada kolm maismaaterminali ja kuus ujuvterminali. Eksperdid siiski hoiatavad, et Saksamaa võib investeerida terminalidesse liiga palju raha.

"Kuus ujuvterminali saab kiiresti lammutada, kuid maismaaterminalide eluiga kestab aastakümneid," hoiatasid Saksa Majandusuuringute Instituudi (DIW) eksperdid.