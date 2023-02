Karis andis auastmed kahele ohvitserile

Riigipea meenutas, et aasta tagasi algas kriitiline aeg mitte ainult Ukraina, vaid ka Eesti riigikaitse jaoks. "Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu kustutas lootuse, et relva jõul Euroopas riikide vahel asju enam ei aeta," ütles president Karis. "Terve Eesti riik, ning eriti meie kaitsevägi, pidid vahetama käiku ning keskenduma veelgi enam Eesti kaitsevõime tempokale tugevdamisele."

Karis rõhutas kogu Eesti kaitseväe ning selle juhtkonna panust meie iseseisva kaitsevõime kiirendatud arendamisse ja kaitsehoiaku tugevdamisse. "Riigikaitse kõrgeima juhina on mul kindlus, et liigume suunas, mis aitab tagada Eesti julgeoleku," ütles president Karis.

Riigipea tõi Enno Mõtsale kindralmajori auastet andes esile, et Mõts on võtnud südameasjaks edendada kaitseväes digipööret. Mõts on pikaajalise akadeemilise taustaga ohvitser, kes on jõudsalt edasi viinud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja hiljem Kaitseväe Akadeemia arengut.

President Alar Karis andis Kadriorus üle kindralmajori auastme Enno Mõtsale Autor/allikas: Ardi Hallismaa, kaitsevägi

Toomas Susile brigaadikindrali auastet andes ütles president Karis, et pea 30-aastasest teenistusest on Susi suurem osa olnud seotud õhuväega ning panustanud Eesti õhuseirevõime ülesehitamisel. Toetuse väejuhatuse ülemana oli Susi sisuliselt eesliinil oma logistiliste operatsioonidega Ukraina toetuseks.

Toomas Susi sai brigaadikindrali auastme Autor/allikas: Ardi Hallismaa, kaitsevägi

President Karis andis veel kaitseväe liputoimkonnale Vabariigi aastapäeva paraadil kasutamiseks üle Kaitseväe ohvitseri mõõga nr 0001.