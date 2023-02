IEA: Euroopa pole veel energiasõda Venemaa vastu võitnud

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) juht Fatih Birol hoiatas, et Euroopa pole veel energiasõda Venemaa vastu võitnud, kuigi gaasihinnad on viimaste kuude jooksul märkimisväärselt langenud. Biroli sõnul peavad Euroopa riigid jätkama oma energiatarbimise vähendamist.

"Venemaa käis välja oma energiakaardi ja ta ei võitnud. Ennatlik oleks siiski väita, et Euroopa on selle lahingu võitnud. Ma arvan, et Euroopa valitsused tegid head tööd. Kuid järgmise talve osas peab jääma ettevaatlikuks," ütles Birol ajalehele Financial Times.

Maagaasi börsihind on langenud alla 50 euro piiri. Augustis maksis megavatt-tund maagaasi TTF-il üle 340 euro. Sooja ilma tõttu jäi Euroopa gaasimahutitesse alles piisavalt maagaasi. Mõned analüütikud leiavad juba, et Moskva kaotas energiasõja. Biroli sõnul ei tohi Euroopa aga jääda loorberitele puhkama.

"Euroopa on teinud edusamme rohelise energia arendamisel ja Vene gaasivoogude vähendamisel. Kuid see pole püsiv lahendus. Meile tuli appi soe ilm, võitsime aega juurde, aga teha on veel palju," ütles Birol.