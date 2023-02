USA nomineeris Maailmapanga presidendi kohale Ajay Banga

Ameerika Ühendriigid esitasid Maailmapanga juhi kohale Indias sündinud Ajay Banga, kellel on USA kodakondsus. Ajaloolise kokkuleppe kohaselt on Maailmapanga president alati ameeriklane ja IMF-i juht eurooplane.

Joe Bideni administratsioon esitas Maailmapanga uue juhi kohale Ajay Banga, kes oli varem pikalt Mastercardi tegevjuht. Valge Maja tõi oma teates esile, et Ajay Banga on pikaajalise erasektori kogemusega arengumaades. Varem on Banga teinud edukalt koostööd era- ja avaliku sektori vahel, et võidelda finantsteenustest ilmajäetuse ja kliimamuutustega.

Ajay Banga on algselt sündinud Indias, kuid tal on USA kodakondsus. Praegu töötab Banga General Atlanticu asejuhina.

Nomineerimisele järgneb kuid kestev protsess, mis päädib Maailmapanga nõukogu otsusega, vahendas The New York Times. Praegu pole veel selge kas mõne teine riik esitab ka oma kandidaadi.

Ajalooliselt on Maailmapanga president olnud USA kodanik, kelle Ameerika Ühendriigid esitavad. Sarnaselt on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor alati eurooplane ning siiani on sellised kokkulepped pidanud.

Juhul kui Ajay Banga Maailmapanga presidendiks valitakse, siis toob ta endaga kaasa arvestatavad kogemused digitaalse majanduse kohta. Samuti on tal parem arusaam arengumaadest, kuna ta kasvas Indias üles. Praegu on Maailmapanga juht David Malpass, kelle esitas oma kohale tollane USA president Donald Trump.

David Malpass on ärritanud nii kliimaaktiviste kui ka Joe Bideni administratsiooni, kuna ta pole kliimamuutustega võitlemist võtnud Maailmapanga jaoks fookusteemaks.