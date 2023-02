Lund jätkub ka järgmistesse päevadesse

Norra merel pöörles aktiivne madalrõhuala, mis laienes servaga üle Skandinaavia Läänemere äärde tuues kaasa niiske ja sajuse ilma. Madalrõhkkonna mõju oli suuresti ülekaalus ka Lääne- ja Kesk-Euroopas, kus sadas vihma ja lörtsi, mägisemates piirkondades ka lund.

Eeloleval ööl areneb Läänemerel väike osatsüklon, mis meile lund ja tuisku, saartele ka lörtsi saadab. Teed võivad olla libedad ning paiguti esineb udu. Päeval osatsüklon hääbub. Pärastlõunal laieneb meieni Lõuna-Rootsist juba uue osatsükloni serv, mis samuti endaga sademeid ja udu kaasa toob. Laupäeval liigub too tsüklon Läänemerelt üle Leedu ja Läti itta, kuid selle põhjaserv katab endiselt Eestit. Seega suuremat muutust ilmastikuoludes oodata pole.

Öö tuleb Eestis pilvine, sajab lund, saartel ka lörtsi. Kohati tuiskab ning paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul edela- ja lõunatuul iiliti kuni 14 m/s. Külma on -2..-7, saarte rannikul 0°C.

Reede hommikul on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Teedel on jäiteoht ning paiguti on udu. Puhub nõrk lõunakaare-, saartel ka muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -2..-7, saartel ja läänerannikul -1..+1°C.

Reede päeval on taevas valdavalt pilves. Mitmel pool tuleb lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Paiguti on udu ning teedel püsib jäiteoht! Puhub nõrk idakaare tuul ning termomeetrinäit jääb -2 ja +1 kraadi vahele.

Kui nädalavahetus möödub valdavalt pilves taeva all, siis uue nädala alguses taevas selgineb. Lumesadu ja tuisku on oodata nii laupäeval kui pühapäeval, kuid esmaspäevast sadu lõppeb. Päevane õhutemperatuuri keskmine jääb laupäeval -2, pühapäeval ja esmaspäeval -5°C juurde.

Teisipäevast tõuseb paiguti taas ka plusspoolele. Öised õhutemperatuurid on stabiilses languses, jõudes ööl vastu teisipäeva juba keskmiselt -13 kraadini.

Aga kes homme hommikul lipu heiskamist plaanib vaatama minna või paraadi väisata, siis käredat pakast kartma ei pea.