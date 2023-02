Tallinnas Vabaduse väljakul on alanud kaitseväe paraadi proov

Kapten Kristo Nõu ütles, et valmistused on edukalt läinud. "Me oleme homseks valmis. Homme saab näha meie üksusi ja liitlasi, sisekaitset ja vanglateenistust. Homme kell 13.30 algab Vabaduse väljakul tehnika näitus, kus on nii tankid, lahingumasinad kui ka soomukid," rääkis Nõu.