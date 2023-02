Biden: Hiina rahuplaan on Venemaa huvides

24. veebruaril ABC Newsile antud intervjuus lükkas USA president Joe Biden tagasi rahuplaani, mille Hiina esitas seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas, märkides, et see töötaks tõenäoliselt ainult Venemaa kasuks.

"Ma ei näinud selles plaanis midagi, mis viitaks sellele, et Hiina plaani järgimisel oleks midagi, mis oleks kasulik kellelegi teisele peale Venemaa," ütles Biden.

Biden lükkas tagasi ka idee sellest, et Peking peaks Venemaa sissetungis Ukrainasse läbirääkija positsioonis.

Biden ütles ka, et välistab praegu Ukrainale hävitajate F-16 andmise.

"Vaadake, me saadame Ukrainale seda, mida meie kogenud sõjaväelased arvavad, et ta vajab praegu," ütles Biden. "Ta vajab tanke, ta vajab suurtükiväge, ta vajab õhutõrjet, sealhulgas teist HIMAR(id)."

USA luure oletab, et Hiina kaldub Venemaale droonide ja laskemoona saatmisele

USA luureandmed viitavad, et Hiina valitsus kaalub Venemaale Ukrainas kasutamiseks mõeldud droonide ja laskemoona andmist, ütlesid kolm luureandmetega tuttavat allikat CNN-ile.

Allikate sõnul ei paista, et Peking oleks veel lõpliku otsuse teinud, kuid läbirääkimised Venemaa ja Hiina vahel seadmete hinna ja ulatuse üle käivad.

USA ametnikud on viimastel nädalatel kogunud teavet, mis viitab sellele, et Hiina kaldub varustuse tarnimisele.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin vastas reedel küsimusele Venemaale surmava varustuse võimaliku müügi kohta: "Hiina on sõjalise ekspordi suhtes alati ettevaatlik ja vastutustundlik ning ei müü relvi konfliktipiirkondadesse või sõdijad."

Hiina välisminister Wang Yi vastas USA väidetele selle nädala alguses, öeldes, et Hiina seisukohta Ukraina suhtes "võib lihtsalt väljendada rahukõneluste edendamisena".

WSJ: Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik soovitavad sõlmida kaitsepakti Ukrainaga

Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik usuvad, et NATO ja Ukraina vahelised tihedamad sidemed võivad innustada Kiievit alustama sel aastal rahukõnelusi Moskvaga, vahendas Wall Street Journal, viidates kolme riigi ametnikele.

Kuid millal ja mis tingimustel võimalikud rahukõnelused võiksid alata, on Ukraina otsus, ütlesid ametnikud.

Ametnike sõnul vihjab otsus nende riikide poliitikute seas süvenevatele isiklikele kahtlustele seoses Ukraina suutlikkusega Venemaa Donbassist ja Krimmist välja tõrjuda.

Kanada saadab Ukrainasse täiendavaid tanke Leopard

Kanada annab Ukrainale veel neli lahingutanki Leopard 2, mis suurendab riigi panust kokku kaheksa tankini, ütles Kanada peaminister Justin Trudeau 24. veebruaril CTV Newsi vahendusel.

Venemaa rünnakud

Vene väed ründasid 24. veebruaril Sumõ oblastis Khotini lähedal taksot, vigastades nelja tsiviilisikut, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed tulistasid 24. veebruaril Mõrivske, Marhanetsi ja Nikopoli asulaid, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak. Ohvritest ei teatatud.

Plahvatusi oli kuulda ka Zaporižžjas.

ISW: Moskva ei kommenteerinud sõja aastapäeva tõenäoliselt ebaõnnestunud eesmärkide tõttu

Sõjauuringute instituut ütles, et see on tõenäoline, kuna Venemaa ei suutnud saavutada ühtegi püstitatud eesmärki ega ole alates 2022. aasta juulist saavutanud märkimisväärset territoriaalset edu.

Euroopa Liit kiitis heaks Venemaa sanktsioonide 10. paketi



Pakett sisaldab karmimaid ekspordipiiranguid seoses kahesuguse kasutusega tehnoloogiaga, piiratud meetmete suunamist üksikisikute ja üksuste vastu, kes toetavad sõda, levitavad propagandat või tarnivad Venemaa sõjas kasutatud droone ning meetmeid Venemaa desinformatsiooni vastu.