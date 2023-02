Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et kavatseb kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, et arutada Pekingi ettepanekuid Ukraina sõja lõpetamiseks, vahendas BBC. USA president Joe Biden ütles, et Hiina pakutud rahuplaan töötaks Venemaa huvides.

- Zelenski tahab Xi Jinpingiga Hiina rahuplaani arutada;

- Biden: Hiina rahuplaan on Venemaa huvides;

- USA luure oletab, et Hiina kaldub Venemaale droonide ja laskemoona saatmisele;

- WSJ: Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik soovitavad sõlmida kaitsepakti Ukrainaga;

- Kanada saadab Ukrainasse täiendavaid tanke Leopard;

- ISW: Moskva ei kommenteerinud sõja aastapäeva tõenäoliselt ebaõnnestunud eesmärkide tõttu;

- Euroopa Liit kiitis heaks Venemaa sanktsioonide 10. paketi;

- Rootsi saadab Ukrainasse kuni 10 Leopardi tanki;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaal on Iraani droonid ilmselt otsas

Zelenski tahab Xi Jinpingiga Hiina rahuplaani arutada

Venemaa täiemahulise sissetungi esimesel aastapäeval kõneledes ütles Zelenski, et ettepanek annab märku, et Hiina osaleb rahuotsingutes.

"Hiina on avaldanud oma mõtteid. Usun, et see, et Hiina hakkas Ukrainast rääkima, pole halb," ütles Zelenski.

Volodõmõr Zelenski ütles, et ta tahab väga uskuda, et Hiina ei asu Venemaad relvadega abistama.

Biden: Hiina rahuplaan on Venemaa huvides

24. veebruaril ABC Newsile antud intervjuus lükkas USA president Joe Biden tagasi rahuplaani, mille Hiina esitas seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas, märkides, et see töötaks tõenäoliselt ainult Venemaa kasuks.

"Ma ei näinud selles plaanis midagi, mis viitaks sellele, et Hiina plaani järgimisel oleks midagi, mis oleks kasulik kellelegi teisele peale Venemaa," ütles Biden.

Biden lükkas tagasi ka idee sellest, et Peking peaks Venemaa sissetungis Ukrainasse läbirääkija positsioonis.

Biden ütles ka, et välistab praegu Ukrainale hävitajate F-16 andmise.

"Vaadake, me saadame Ukrainale seda, mida meie kogenud sõjaväelased arvavad, et ta vajab praegu," ütles Biden. "Ta vajab tanke, ta vajab suurtükiväge, ta vajab õhutõrjet, sealhulgas HIMARS-eid."

USA luure oletab, et Hiina kaldub Venemaale droonide ja laskemoona saatmisele

USA luureandmed viitavad, et Hiina valitsus kaalub Venemaale Ukrainas kasutamiseks mõeldud droonide ja laskemoona andmist, ütlesid kolm luureandmetega tuttavat allikat CNN-ile.

Allikate sõnul ei paista, et Peking oleks veel lõpliku otsuse teinud, kuid läbirääkimised Venemaa ja Hiina vahel seadmete hinna ja ulatuse üle käivad.

USA ametnikud on viimastel nädalatel kogunud teavet, mis viitab sellele, et Hiina kaldub varustuse tarnimisele.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin vastas reedel küsimusele Venemaale surmava varustuse võimaliku müügi kohta: "Hiina on sõjalise ekspordi suhtes alati ettevaatlik ja vastutustundlik ning ei müü relvi konfliktipiirkondadesse või sõdijad."

Hiina välisminister Wang Yi vastas USA väidetele selle nädala alguses, öeldes, et Hiina seisukohta Ukraina suhtes "võib lihtsalt väljendada rahukõneluste edendamisena".

USA president Joe Biden ütles reedel, et seni pole tõendeid selle kohta, et Hiina toetaks sõjaliselt Venemaad Ukrainas. Ta lisas samas, et igasugusel toetusel on Pekingile majanduslikud tagajärjed.

WSJ: Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik soovitavad sõlmida kaitsepakti Ukrainaga

Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik usuvad, et NATO ja Ukraina vahelised tihedamad sidemed võivad innustada Kiievit alustama sel aastal rahukõnelusi Moskvaga, vahendas Wall Street Journal, viidates kolme riigi ametnikele.

Kuid millal ja mis tingimustel võimalikud rahukõnelused võiksid alata, on Ukraina otsus, ütlesid ametnikud.

Ametnike sõnul vihjab otsus nende riikide poliitikute seas süvenevatele isiklikele kahtlustele seoses Ukraina suutlikkusega Venemaa Donbassist ja Krimmist välja tõrjuda.

Kanada saadab Ukrainasse täiendavaid tanke Leopard

Kanada annab Ukrainale veel neli lahingutanki Leopard 2, mis suurendab riigi panust kokku kaheksa tankini, ütles Kanada peaminister Justin Trudeau 24. veebruaril CTV Newsi vahendusel.

Ukraina relvajõud: Ukraina väed tõrjusid 70 Venemaa rünnakut

Ukraina relvajõud teatasid pühapäeva varahommikul The Kyiv Independenti vahendusel, et Ukraina väed tõrjusid ööl vastu pühapäeva 70 Venemaa rünnakut.

Vene väed sooritasid ka 27 õhulööki ja tulistasid raketiheitjatest 75 korda. Löögid olid suunatud asulate ja tsiviiltaristu pihta.

Vene väed ründasid 24. veebruaril Sumõ oblastis Khotini lähedal taksot, vigastades nelja tsiviilisikut, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed tulistasid 24. veebruaril Mõrivske, Marhanetsi ja Nikopoli asulaid, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak. Ohvritest ei teatatud.

Plahvatusi oli kuulda ka Zaporižžjas.

ISW: Moskva ei kommenteerinud sõja aastapäeva tõenäoliselt ebaõnnestunud eesmärkide tõttu

Sõjauuringute instituut ütles, et see on tõenäoline, kuna Venemaa ei suutnud saavutada ühtegi püstitatud eesmärki ega ole alates 2022. aasta juulist saavutanud märkimisväärset territoriaalset edu.

Euroopa Liit kiitis heaks Venemaa sanktsioonide 10. paketi



Pakett sisaldab karmimaid ekspordipiiranguid seoses kahesuguse kasutusega tehnoloogiaga, piiratud meetmete suunamist üksikisikute ja üksuste vastu, kes toetavad sõda, levitavad propagandat või tarnivad Venemaa sõjas kasutatud droone ning meetmeid Venemaa desinformatsiooni vastu.

Paketi heakskiitmine venis, kuna Poola nõudis karmimaid sanktsioone, kutsudes üles keelama sünteetilise kummi sisseveo Venemaalt. Seda kummi kasutatakse muuhulgas autorehvide valmistamiseks.

Eesistujamaa Rootsi teatas, et EL-i liikmesriigid on üheskoos kehtestanud kõige jõulisemad ja kaugeleulatuvamad sanktsioonid, et aidata Ukrainal sõda võita.

"EL on ühtne Ukraina ja Ukraina rahvaga. Me toetame Ukrainat nii kaua, kui vaja," seisis avalduses.

Rootsi saadab Ukrainasse kuni 10 Leopardi tanki

Rootsi saadab Ukrainasse kuni 10 Leopardi tanki ja õhutõrjesüsteemi, teatasid peaminister Ulf Kristersson ja kaitseminister Pål Jonson.

"Rootsi tankid tugevdavad Leopard 2 panust, mida teised Euroopa riigid annavad. Toetuse kooskõlastamine jätkub rahvusvaheliste partneritega, kes kinkivad Leopard 2 või muid tanke," teatas valitsus.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaal on Iraani droonid ilmselt otsas

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma igapäevases ülevaates, et alates umbes 15. veebruarist ei ole tulnud teateid Iraani ründedroonide kasutamisest Ukrainas.

Enne seda teatasid Ukraina relvajõud käesoleva aasta jaanuari lõpust kuni veebruari alguseni vähemalt 24 Iraani Shahed-136 drooni allatulistamisest. Mitu drooni hävitati ka asta esimestel päevadel, märkisid britid.

Droonide puudumine viitab brittide sõnul tõenäoliselt sellele, et Venemaa on oma praegused varud ammendanud ning tõenäoliselt otsib lisa.

"Kuigi relvad ei suuda oma sihtmärke hästi hävitada, näeb Venemaa neid tõenäoliselt kasulike peibutusvahenditena, mis võivad Ukraina õhutõrje tõhusamatelt Venemaa tiibrakettidelt kõrvale juhtida," seisis kaitseministeeriumi ülevaates.