Scholz sõitis oma esimesele India visiidile

Deutche Welle teatel on Scholzi visiidi keskmes majandus. Kantsleril on kaasas esinduslik äridelegatsioon, kuhu kuuluvad Siemensi ja teiste suurte ettevõtete juhid. Saksamaa on India suurim kaubandus-partner Euroopa Liidus.

India ei ole Venemaa kallaletungi Ukrainale hukka mõistnud ja jäi neljapäeval ÜRO-s Vene vägede väljaviimist nõudva resolutsiooni hääletusel erapooletuks.

Peaminister Narendra Modi juhitav valitsus ei toeta ka Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone.

Saksamaa suursaadik Philip Ackermann ütles enne kantlseri visiiti antud pressikonverentsil, et see, et India Venemaalt naftat ostab, ei ole Saksamaa asi, kuigi Saksamaa näeks meelsasti, et India vähemalt mingil määral sanktsioonides osaleks.