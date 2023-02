Pühapäeval sajab veel lund, esmaspäev tuleb selgema taevaga

Ööl vastu pühapäeva on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ning on pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 8, puhanguti 13, rannikualadel 8 kuni 13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -8 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund, kuid esineb pinnatuisku. Puhub nõrk kuni mõõdukas põhja- ja loodetuul ning termomeetri näit jääb -3 ja -7 kraadi vahele.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Jätkub kerge lumesadu ning esineb pinnatuisku. Õhtul pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub põhja- ja loodetuul 4 kuni 8, iiliti 13, rannikualadel 8 kuni 13, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.

Järgmine nädal algab muutliku taevaga. Kui esmaspäev tuleb sajuta, siis teisipäevast võib taas vihma ja lörtsi, kolmapäeval pisut lund oodata. Sademete tõenäosus on suurim Ida-Eestis. Kõige külmem ööpäev ootab meid esmaspäeval, kuid peale seda hakkab ilm taas pehmenema.