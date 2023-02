Vene vägede pidevad rünnakud Bahmutile jätkuvad

Oluline 26. veebruaril kell 15.30:

- Saksamaa kaitseministri sõnul on vaid Ukraina otsustada, millal ja millistel tingimustel Venemaaga läbirääkimisi pidada;

- NATO julgeolekugarantiide andmise arutelud Ukrainale on takerdunud;

- Ukraina sõnul on neil Bahmutis õnnestunud vaenlase rünnakuid jätkuvalt tõrjuda, Venemaa väidab vastupidist.

- BelTA: Valgevene saaks mobiliseerida 1,5 miljonit meest.

Pistorius: läbirääkimiste pidamine Moskvaga on Kiievi otsustada

Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse sõnul on Ukraina otsustada, millal ja millistel tingimustel alustada Venemaaga läbirääkimisi.

Tema sõnul kehtib sama kõigi Krimmi poolsaare tagasivallutamise otsuste kohta, mille Venemaa 2014. aastal Ukrainalt annekteeris.

"Ma kaldun ütlema, et jah, Krimm on Ukraina territoorium ja seepärast tuleb see tagasi anda. Aga jällegi, see ei ole meie otsustada," ütles Pistorius.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et Ukraina väed ajavad Venemaa lõpuks välja kogu oma territooriumilt, sealhulgas Krimmi poolsaarelt.

Pistorius oli skeptiline Hiina relvarahu ettepaneku üle. "Kui ma kuulen väiteid – ja ma ei tea, kas need vastavad tõele –, et Hiina võib plaanida Venemaale rünnakudroonide andmist, esitades samal ajal relvarahu kava, siis ma teen ettepaneku anda Hiinale hinnanguid tema tegude, mitte sõnade järgi," ütles Pistorius Saksa kanalile Deutschlandfunk.

NATO ja Ukraina arutelud takerdunud

Arutelus NATO võimalike julgeolekugarantiide üle Ukrainale pole kuude kaupa arengut toimunud, ütles Ukraina valitsuse pressiesindaja.

"Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni hiljutisel kohtumisel Ukraina presidendi Zelenskiga ei mänginud see küsimus mingit rolli," ütles pressiesindaja avalduses.

Avaldus järgneb The Wall Street Journali hiljutisele artiklile, mille kohaselt mõned NATO suurimad Euroopa riikidest liikmed sõlmivad Ukrainaga kaitsepakti.

Ukraina ametnik: Vastupealetung algab kevadel

Ukraina sõjaväeametnik ütles pühapäeval, et kevadel on kavas uus rünnak vallutatud territooriumi tagasivõtmiseks. "Kiievi väed ei peatu enne, kui saame oma riigi tagasi 1991. aasta piiride juurde," ütles Ukraina sõjaväeluure ülema asetäitja Vadõm Skibitski pühapäeval Saksa meediale.

"Üks meie strateegilisi sõjalisi eesmärke on püüda lüüa kiil Venemaa rindele lõunas, Krimmi ja Venemaa territooriumi vahele," sõnas Skribitski. Lisaks ütles ta, et "meie vastupealetungi eesmärk on vabastada kõik Ukraina okupeeritud alad, sealhulgas Krimm".

Reuters teatas ka, et Skibitski tõstatas Ukraina tulevaste rünnakute võimaluse relvaladudele või sõjatehnikale Venemaa territooriumil, näiteks Belgorodi linna ümbruses, kust alustatakse rünnakuid Ukraina vastu.

UK: Venemaa ei hooli Bahmutis ohvrite arvust

Kommenteerides Venemaa taktikat, ütles Suurbritannia kaitseministeerium, et venelaste eesmärk on hävitada Ukraina kaitsevõime ainuüksi arvulise ülekaaluga, isegi kui see tähendaks tohutuid inimohvreid, vahendas The Guardian.

Hiljutised kaadrid Bahmutist näitasid, kuidas Ukraina armee tulistas Vene positsioone autokahuritest ja kuulipildujatest.

Kuna olukord Bahmutis on keeruline, käis laupäeval komandöridega nõu pidamas Ukraina maavägede juht Oleksandr Sõrskõi.

Bakhmut on üks kuuest piirkonnast, kus Vene väed on viimase kolme nädala jooksul tehtud suuremaid jõupingutusi. See on osa idarindel hoogustatud pealetungist, mis pole seni veel märkimisväärset edu toonud.

Kuigi lääne analüütikud väidavad, et Kreml kasutaks Bahmuti hõivamist propagandavõiduna, on paljud skeptilised, et linna võitmine – pärast nii raskeid kaotusi – pakuks märkimisväärset eelist.

Elanik rindelinnas Bahmutis reedel, 24. veebruaril Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alex Babenko

Ukraina: Bahmut trotsib vaenlase rünnakuid

Ukraina väed püsivad Bahmuti ümbruses, hoolimata Vene vägede märkimisväärsest koondumisest linna lähedal, ütles Ukraina komandör laupäeval.

Ukraina sõjaväe kolonel Juri Fedorovitš Madjar avaldas oma Telegrami kanalis videosõnumi lahingute olukorrast Bahmuti ümber, mis on endiselt üks sõja kõige ägedamaid võitlustandreid.

"Ukraina väed on säilitanud oma positsioonid kõigis kolmes Bahmuti eeslinnas – põhja-, ida- ja lõuna-edelaosas. Vaenlasel polnud territoriaalseid edusamme," ütles Madjar. "Vaenlase rünnakuoperatsioonid ebaõnnestusid."

Kolonel ütles, et Ukraina väed "ei näe nendes piirkondades täiendavat Vene vägede koondumist". Siiski on Vene vägede koondumine Bahmuti "juba märkimisväärne", võimaldades venelastel "mitu korda päevas rünnakuoperatsioone alustada".

Laupäeval teatas Wagneri militaarse grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin, et tema võitlejad on võtnud Jahidne küla Bahmuti lähedal.

Valgevene hindab oma võimekuseks 1,5 miljonit sõjaväelast

Valgevenes on väljaspool oma relvajõude koguni 1,5 miljonit potentsiaalset sõjaväelast, ütles laupäeval Valgevene kõrge ametnik.

President Aleksandr Lukašenka on toetanud oma Venemaa kolleegi Vladimir Putinit aasta kestnud sõjas Ukrainaga, sealhulgas lubades tal rünnata Valgevene territooriumilt ja lubades Venemaal välja õpetada äsja mobiliseeritud vägesid Valgevenes.

Lukašenka andis sel kuul korralduse moodustada uus kuni 150 000 inimesest koosnev vabatahtlik territoriaalkaitsevägi. Ta on öelnud, et tema armee võitleks ainult siis, kui Valgevenet rünnataks.

"Organisatsioonide, mitte relvajõudude struktuurid ulatuvad sõjaseisukorra väljakuulutamise ja majanduse sõjarežiimile ülemineku korral kuskil 1,5 miljonini," ütles julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksander. Volfovitš, vahendas uudisteagentuur BelTA.