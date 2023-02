Itaalia plaanib tugevdada meetmeid ebaseadusliku rände piiramiseks

Itaalia lõunaranniku vetes uppus pühapäeva varahommikul karile sõitnud paat, mille pardal oli ligi 150 migranti. Paat asus Türgist Izmirist teele kolm või neli päeva tagasi, teatasid Itaalia võimud.

Paadis oli põgenikke Afganistanist, Pakistanist ja Somaaliast. Ellujäänute sõnul oli pardal 140-150 inimest. Hukkunud on 58 inimest. Õnnetusest pääses 81 inimest, neist 20 on haiglas.

Itaalia politsei teatel võeti üks ellujäänu ka vahi alla, süüdistatuna inimsmugeldamises.

Meloni väljendas sügavat kurbust inimelude kaotuse pärast. Ta lubas lõpetada põgenikevoolu üle Vahemere, et selliseid tragöödiaid ära hoida. Tema sõnul teeb Itaalia valitsus kõik, et migrandid ei asuks sellisele teekonnale. Ta lisas, et see nõuab ka lähteriikidelt maksimaalset koostööd.

Meloni parempoolne valitsus on piiranud uute seadustega migrante abistavate humanitaarorganisatsioonide tegevust. Meloni süüdistab humanitaarabiorganisatsioone migrantide julgustamises selliseid ohtlikke reise ette võtma. Inimõiguslased lükkavad süüdistuse tagasi, väites, et põgenikelaevad lähevad teele nagunii, vaatamata sellele, kas abilaevad on neid vastu võtmas.

Paavst Franciscus ütles, et palvetab kõigi nende inimeste eest, kelle paat Itaalia rannikul uppus.