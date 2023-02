Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, kus ühelgi vangil ei ole valimistel osalemise õigust.

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi põhjal peaks vangide hääleõiguse piirang olema aga põhjendatud ning arvestama kuritegude iseloomu ja raskust. Ka Riigikohus on leidnud, et vangide üldine hääletamisõiguse piirang on Eesti põhiseadusega vastuolus.

Rene Kundla