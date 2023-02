Tallinnas on avatud kaks Ukrainas käivale sõjale pühendatud näitust

Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones vanalinnas on Ukraina kunstnike kujundatud sõdurite soomusplaadid, mis päästsid konkreetse sõduri elu. Plaate on kujundanud kümme kunstnikku ja üks ikonograaf.

Näitus Art Armor on Eestis 12. märtsini. Eksponaadid on plaanis müüa, et osta Ukraina sõduritele isikukaitsevahendeid.

Harju tänaval võib vaadata okupantide mahajäetud isiklikku varustust, propagandamaterjale ja vabastatud aladel tehtud fotosid.

Näitus kannab pealkirja "Ukraina Ristilöömine. 365...".

"Korraldame heategevusliku oksjoni, et need teosed maha müüa. Meil on ambitsioonikas eesmärk teenida 100 miljonit dollarit, mille eest me koos Ukraina relvajõudude ja kaitseministeeriumiga ostame uued soomusvestid, kiivrid, kaitseprillid ukrainlaste elude kaitsmiseks," rääkis fondi Ukraine for Heroes esindaja Oleksandr Kovaltšuk.

"See näitus on koostatud sõja ajal ja kujutab sõda. See on üks esimesi näitusi maailmas, mille eksponaadid, argumendid ja tõendid on näha väljaspool Ukrainat," ütles kuraator Juri Savtšuk.