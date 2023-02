Esmaspäev on sajuta ja kohati krõbeda külmaga

Esmaspäeva öösel on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 11, rannikul enne keskööd iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -13 kraadi, tuulele avatud rannikul -5 ümber.

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on tuulele avatud rannikul kuni -10, sisemaal -11 kuni -17 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilvelaamadega. Ilm on sajuta. Läänekaare tuul on üsna nõrk, õhtu poole tugevneb põhjarannikul edela- ja läänetuul iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kraadi ümbrusse, saartel pisut ülegi, ida pool jääb 2 kuni 8 kraadi miinuspoolele.

Edasi jätkub kõrg- ja madalrõhuala jõuproov ja läänekaare tuulel ei anta rahunemiseks mahti. Madalrõhuala servast jõuab teisipäeval ja kolmapäeval sajuhooge põhiliselt Eesti idatiiba. Neljapäev pakub klassikalist märtsi – öö on karge, päev näitab päikest ja temperatuur kerkib üle 0. Tõusujoones see trend ei jätku ja nädalavahetus toob uuesti talve tagasi.