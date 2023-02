Sõja 369. päev: Venemaa ründas öösel droonidega Ukraina põhjaosa

Oluline 27. veebruaril kell 22.41:

- Öösel tulistati alla 11 Vene Shahed drooni;

- Zelenski: olukord Bahmutis on muutunud veel raskemaks;

- USA: Hiina pole olnud aus läbirääkimiste vahendaja;

- Briti luure: Mariupolis on alates 21. veebruarist toimunud 14 plahvatust;

- Ukraina peastaap: Hersoni kollaborandid on asunud põgenema Krimmi;

- Venemaa tegi öösel droonirünnaku Põhja- ja Lääne-Ukraina vastu;

- Pistorius: NATO riigid saavad Ukrainale saata 68 Leopard 2 tanki;

- Slovakkia pole veel oma Mig-29 hävitajaid Ukrainale andnud;

- USA rahandusminister külastas esmaspäeval Kiievit;

- ISW: Vene kaitseministeerium koondab enda kontrolli alla Ukrainas võitlevaid eri üksuseid;

- Ukraina tulistas pühapäeval Avdijivka lähistel alla Vene Su-25 lennuki;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 560 sõdurit ja neli tanki.

Zelenski: olukord Bahmutis on muutunud veel raskemaks

Sõjaline olukord Bahmuti linna ümber on muutumas veel raskemaks, ütles esmaspäevaõhtuses pöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Bahmuti piirkonnas on olukord pidevalt muutumas järjest keerulisemaks. Vaenlane hävitab järjepidevalt kõike, mida saaks kasutada meie positsioonide kindlustamiseks ja kaitsmiseks. Meie sõdurid, kes kaitsevad Bahmuti ümbrust, on tõelised kangelased," lausus Zelenski.

USA: Hiina pole olnud aus läbirääkimiste vahendaja

Hiina on olnud kõike muud kui aus läbirääkimiste vahendaja oma katsetes Ukrainas sõda lõpetada, ütles esmaspäeval USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Price lisas, et Hiina on selgelt võtnud Venemaad toetava positsiooni.

"Hiina on andnud Venemaale diplomaatilist, poliitilist, majanduslikku ja retoorilist tuge," lausus Price.

USA rahandusminister külastas esmaspäeval Kiievit

USA rahandusminister Janet Yellen külastas esmaspäeval Kiievit ja teatas, et USA annab Ukrainale rohkem rahalist abi.

"Täna teatan üle 1,2 miljardi dollari suuruse lisaraha üleandmisest, see on esimene osamakse umbes 10 miljardi dollari suurusest eelarvetoetusest, mida USA lähikuude jooksul annab," ütles Yellen.

Yellen kutsus Ukraina ametnikke üles jätkama korruptsioonivastast võitlust.

"On oluline, et Ukraina saadaks oma rahvusvahelistele toetajatele võimsa sõnumi, et korruptsiooni enam ei sallita," ütles Yellen.

Yellen kohtus esmaspäeval ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. "USA on meid selles sõjas esimestest päevadest peale toetanud, mitte ainult relvade abil, vaid ka finantsvaldkonnas. Hindame seda väga," teatas Zelenski.

Zalužnõi vestles esmaspäeval telefoni teel Milleyga

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi vestles esmaspäeval telefoni teel USA staabiülemate ühendkomitee esimehe Mark Milleyga. Kindralid arutasid USA relvatarneid Ukrainale ning olukorda rindel.

Zalužnõi ütles oma USA kolleegile, et Ukraina peab endiselt tugevdama oma õhutõrjet ning peab hankima hävitajad F-16, vahendas Bloomberg.

Irkutski mobiliseeritud saatsid kolmandat korda Putinile pöördumise

Venemaalt Siberi kaguosas Irkutski oblastist pärit mobiliseeritud mehed tegid oma kolmanda pöördumise Vene presidendi Vladimir Putini poole. Irkutskist mobiliseeritud kurdavad, et neid saadetakse ettevalmistuseta ründama Ukraina positsioone.

Palvekirja teksti andsid mobiliseeritute naised üle väljaandele Baikali Rahvas (Люди Байкала) ning koopia sellest saadeti kohalikku sõjaprokuratuuri, vahendas Meduza.

Palvekirjas kurdetakse, et mehi ähvardatakse surmaga isegi sel juhul, kui sõdurid ei suuda käsku täita.

Öösel tulistati alla 11 Vene Shahedi drooni

Ukraina õhuväe teatel tulistati öösel alla 11 Vene Shahedi drooni. Kokku tulistati Ukraina sihtmärkide pihta 14 Vene Shahedi ründedrooni.

Venemaa jätkab Luhanski oblastis asuvate Ukraina positsioonide ründamist

"Venemaa korraldab üha rohkem rünnakuid Bilohorivka ja Kreminna piirkondades. Meie üksused ei lahku, põgenemist ei toimu" teatas esmaspäeval Luhanski oblasti juht Serhi Haidai.

Ukraina: Vene vägede rünnaku tõttu sai Donetskis kaks inimest viga

"Ida-Ukrainas Donetski oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene pommitamise tõttu haavata vähemalt kaks inimest," teatas esmaspäeval Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Briti luure: Mariupolis on alates 21. veebruarist toimunud 14 plahvatust

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi regulaarse rindeülevaate kohaselt on alates 21. veebruarist Mariupoli linna okupatsioonivõimud teatanud linnas vähemalt 14 plahvatusest. Venemaa on brittide hinnangul tõenäoliselt mures, kuna varem peeti Mariupoli linna Ukraina ründeulatusest kaugemal.

Mariupoli linn on Vene vägede jaoks oluline, kuna tegu on suurima Ukraina linnaga, mille Vene väed 2022. aastal vallutasid ja mida nad siiani kontrollivad. Samuti on linn oluline Vene logistikaliinide tarbeks.

Mariupol on rindejoonest vähemalt 80 kilomeetri kaugusel. Erinevad plahvatused on toimunud kohtades, kus asusid laskemoonalaod, kütusedepood ja Vene relvajõudude sõjaväebaasid.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/Cg1AlRQ2SI



#StandWithUkraine pic.twitter.com/0cX28D5RdE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 27, 2023

Ukraina peastaap: Hersoni kollaborandid on asunud põgenema Krimmi

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Vene okupatsioonijõududega koostööd teinud kollaborandid Oleški ja Skadovski piirkondades valmis põgenema Krimmi poolsaarele. Alates 21. veebruarist on kohalikud kollaborandid pagenud Bahtšisaraisse, Simferopolisse ja Kertši ning alates 24. veebruarist algas väidetav evakuatsioon kõigile huvilistele.

Peastaabi väitel kasutasid Vene väed kollaborantide transpordiks Vene relvajõudude veokeid ning iga lahkuja võis kaasa võtta vaid käsipagasi. Peastaap väitis lisaks, et Vene vägedes on ka teateid deserteerumisest ning seetõttu teevad poliitilise suunitlusega asekomandörid tööd selle tõkestamiseks.

Oleški asub Dnipro jõe vasakkaldal ning on lähedal vabastatud Hersoni linnale. Skadovski paikneb Lõuna-Hersonis Musta mere rannikul.

Venemaa tegi öösel droonirünnaku Põhja- ja Lääne-Ukraina vastu

Öösel vastu esmaspäeva ründasid Vene väed Hmelnõtskõi oblastit, teatas oblasti kuberner Serhi Hamali. Hmelnõtskõi linnas oli alates kella kahest kuni kella kolmeni hommikul kuulda kolme plahvatust. Oblast asub Lääne-Ukrainas.

Kohaliku meedia teatel oli ka pealinnas Kiievis Dnipro idakaldal kuulda pühapäeval plahvatusi, mis võisid olla tingitud Shahedi drooni rünnakutest.

Hmelnõtskõis hukkus esialgsetel andmetel rünnaku tõttu üks inimene. Plahvatusi oli kuulda ka Zaporižžjas. Kiievi linnavalitsuse teatel tulistati üheksa Shahedi drooni taevast alla Kiievi linna kohal.

Kiievi taevast otsitakse droone Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich

Ukraina põhjaosas tulistati öösel kolm drooni alla

Ukraina kaitsejõudude põhjaringkonna teatel tulistati Tšernihivi oblastis öösel südaöö paiku alla üks Iraani päritolu Shahedi droon. Hiljem teatas ringkond veel kahe drooni hävitamisest.

Pistorius: NATO riigid saavad Ukrainale saata 68 Leopard 2 tanki

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles pühapäeval intervjuus Deutschlandfunkile, et kaitsealliansi NATO liikmesriigid saavad tõenäoliselt saata Ukrainale kokku 68 Leopard 2 tanki. Selle arvu tankidega saab mehitada rohkem kui ühe Leopard 2A4 tankipataljoni ja tõenäoliselt ka ühe 2A6 pataljoni.

Saksa kaitseminister ei uskunud intervjuus, et Saksamaa ise saaks anda praegu rohkem Leopard 2 tanke, kuna Saksa relvajõududel on enda praeguseid tanke kaitsevõime hoidmiseks vaja ning edasised tarned peaks tulema kaitsetööstuse kaudu. Kaitseminister oli optimistlik samas täiendavate Leopard 2A6 tarnete osas ning lääneriigid peaksid suutma saatma kollektiivselt Ukrainale varem soovitud 300 tanki.

Boris Pistorius rõhutas intervjuus, et võimalik rahuläbirääkimiste alustamise üle saavad otsustada ainult ukrainlased ja venelased ise. Pistoriuse hinnangul ei tohi Venemaa oma eesmärke sõja saavutada ning selle võib sõja käigus saavutada sõjalise võidu või diplomaatilise kokkuleppe kaudu.

Slovakkia pole veel oma Mig-29 hävitajaid Ukrainale andnud

Slovakkia plaanib anda Ukrainale kõik riigi relvastuses veel olevad Mig-29 hävitajad. Slovakkia Migide annetamise kokkulepe ei ole samas veel lõpuni tehtud, vahendas Slovakkia uudisteagentuur Tasr (Tlačová agentúra Slovenskej republiky).

Lennukite üleandmist on Slovakkialt varem palunud Ukraina president Volodõmõr Zelenski isiklikult. Varem on Slovakkia andnud Ukrainale mitmesugust Nõukogude päritolu raskerelvastust, sealhulgas õhutõrjesüsteemi S-300. Nõukogude hävitajate Ukrainale andmine on osa Slovakkia kaitseväe uuenduskavast. Slovakkia ei kasuta enam Mig'i hävituslennukeid ning nende alles hoidmine on Slovakkia relvajõududele eraldiseisev kulurida.

Saksamaa andis Ukrainale täiendavaid sillatanke ja esmaabikomplekte

Saksa valitsuse teatel anti Ukrainale kuus Biber sillatanki (varem on antud kolm), 20 000 esmaabi komplekti (varem kokku 100 000), kaheksa Zetrosi veokit (varem on tarnitud 20) ning 10 talvekamuflaaži võrku.

Samuti on Saksamaa lubanud saata Ukrainale ligikaudu 300 000 mürsku õhutõrjemoona Gepardi õhutõrjesüsteemi tarbeks.

ISW: Vene kaitseministeerium koondab enda kontrolli alla Ukrainas võitlevaid eri üksuseid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin andnud suunise, et erinevad ja seni eri alluvusega Ukrainas võitlevad üksused tuleb allutada Vene kaitseministeeriumi juhtimise alla.

ISW hinnangul viitab Vene kaitseministeeriumi kesksele rollile Valeri Gerassimovi määramine Ukraina-vastase sõja ülemaks ning endiste Donetski ja Luhanski separatistlike armeekorpuste integreerimine Vene relvajõudude koosseisu. Kahe Donbassi oblasti seni nominaalselt eraldiseisvate relvajõudude nukukomandörid on ametist vabastatud, mis on tekitanud pahameelt Vene rahvuslaste seas.

Eraldiseisva jõulise integreerimise märgina on vähendanud ka Vene palgasõdurite grupeeringule Wagner eraldatud laskemoona hulka ning Bahmuti on toodud juurde Vene regulaarvägesid.

Lisaks kõigele eelnevale uurib Vene kaitseministeerium võimalusi, kuidas piirata kaitseministeeriumi suhtes kriitiliste sõjablogijate tegevust.

Venemaa president Vladimir Putin tundub ISW hinnangul valmistavat Vene rahvast ette pikaks ja valulikuks sõjaks. Mõttekoja hinnangul tundub Putin olevat saanud aru, et ainult Vene kaitseministeerium suudab realistlikult hallata suurt mehhaniseeritud relvajõudu Ukrainas, mis on vajalikud Venemaa eesmärkide saavutamiseks Ukrainas.

Ukraina tulistas pühapäeval Avdijivka lähistel alla Vene Su-25 lennuki

Ukraina 110. mehhaniseeritud brigaad teatas pühapäeval ühe Vene Su-25 ründelennuki alla tulistamisest, vahendas The Kyiv Independent. Vene väed teevad Ukraina 110. brigaadi väitel Avdijivka lähistel edutuid rünnakud Ukraina positsioonide vastu.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 560 sõdurit ja neli tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 148690 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 3385 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 6621 (+6);

- lennukid 300 (+1);

- kopterid 288 (+0);

- suurtükisüsteemid 2380 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 475 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 247 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2048 (+11)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5248 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 230 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.