Koolivaheaeg ei suurendanud oluliselt lennureisijate hulka

Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles, et kui tavapärane on lennujaama madalhooajal, nagu sügis või talv, keskmiselt 2000-3000 lennureisijat päevas, siis koolivaheajale eelnenud nädalavahetusel tõusis see ligi 5000 reisijani.

"Pühapäeval lahkus Tallinna lennujaamast 4400, laupäeval 4800 ja reedel 4200 reisijat. Praegu hakkab reisijate arv taas vähenema, homsest on meil juba tavaline teisipäev," sõnas Holts.

Sihtkohtadena oli tavapäraselt 50 protsenti lennud edasilennusihtkohtadesse, nagu Helsingi, Riia, Frankfurt ja Varssavi. Ülejäänud lennud viisid soojamaasihtkohtadesse, nagu Sharm el Sheik, Hurghada ja Tenerife, või suusareisidele.