Jordani jõe Läänekaldal ründasid juudi asunikud kättemaksuks palestiinlasi

Iisraeli uusasunikud ründasid palestiinlaste kodusid Jordani jõe läänekaldal Nabluse linna lähistel pärast seda, kui palestiinlasest tulistaja oli tapnud kaks juudist venda - Hallel ja Yagel Yaniv. Kaks venda hukkusid Huwara linnas, mis on tihti pingete allikaks, kuna sellest läheb läbi oluline transpordikoridor.

Asunike kättemaksurünnakus sai üks palestiinlane surma ning veel neli sai tugevalt viga. Samuti panid Läänekalda uusasunikud põlema mitu maja ja autosid ning loopisid kividega puruks paljude majade aknad. Palestiina meedia teatel süüdati ligikaudu 30 elamut. Mitmed asunikud karjusid enne süütamise algust kättemaksu.

Iisraeli relvajõud ei suutnud puhkenud vägivalda takistada, kuigi vägivalla puhkemisest hoiatati ette. Sõdurite fookuses oli hoopis kahe Iisraeli kodaniku tapja otsimine. Üks julgeolekustruktuuri allikas kinnitas The Times of Iisraelile, et rahutused takistasid neil ründaja otsimist.

Leht tõi esile, et Iisraeli sõdurid peaksid sekkuma, kui nad näevad vägivaldseid rünnakuid. Samas eelistavad relvajõud, et selliste probleemidega tegeleksid eelkõige politseinikud, kuid neid ei ole Läänekaldal piisavalt.

Keegi pole kahe juudi tapmist üles tunnistanud. Vahejuhtum leidis aset ajal, mil Iisraeli ja Palestiina esindajad kohtuvad Jordaanias, et arutada viimasel ajal ägenenud pingete lõdvendamist.

Palestiina meedia teatel tugevdasid Iisraeli julgeolekujõud kontrolli Nabluse linna üle peale tulistamisi ja mässu. Maantee ääres asuvatel Palestiina poodidel kästi uksed sulgeda. Samuti kavatseb Iisraeli armee tugevdada julgeolekukontrolli linna sisenemisel ja väljumisel.

Läänekaldal elab ligikaudu pool miljonit juudi asunikku. Ühe Palestiina ametniku hinnangul osales pühapäevases mässamises ja palestiinlaste vastu suunatud vägivallas ligikaudu 400 juudi asunikku.

Ulatuslikest rünnakutest levisid videod ka sotsiaalmeedias.

The situation in Hawara is quickly unraveling after two Israelis were killed in a shooting attack earlier today.



Settlers from the area are now burning the homes and cars of Palestinians living in the town.



The Israeli military is searching for the gunman at this hour. pic.twitter.com/VPNJo8kofR