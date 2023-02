Teisipäev on sajuta ja õhusoe kergelt plussis

Kaks suurt pöörist peavad omavahel Eesti kohal võimuvõitlust ja tulemuseks on muutlikud ilmaolud.

Öö vastu teisipäeva tuleb muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Kohati on aga udu. Puhub valdavalt läänetuul 5 kuni 12, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis kerges plussis. Mida ida poole seda külmem ning kagunurgas on kuni -10 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selgem, ida pool pilvisem, kuid sadu ei tule. Tuul puhub läänest- ja loodest 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur kõikjal üle Eesti tõusnud kergesse plussi.

Päev möödub muutliku pilvisusega. Idapoolsetes maakondades sajab kohati ka vihma, lörtsi ja lund. Tuul on jätkuvalt läänest- ja loodest 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib päeval plusspoolel, kuid õhtu poole langeb. Teedel suureneb ka libeduseoht.

Nädala teises pooles on ilm muutlik. Kolmapäeval sajab Kesk- ja Ida-Eestis hooti lund ja lörtsi ning võib ka tuisata. Neljapäeval tuleb peamiselt sajuta ilm ning päevane temperatuur tõuseb kuni +5 kraadini.

Reede toob aga taas kohati lund ning tuisku, mis jätkub ka laupäeval, kuid kui reedel on temperatuur veel nullilähedane, siis laupäevaks langeb termomeetrinäit paiguti kuni -13 kraadini.