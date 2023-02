Loonela: kaubanduslepe Suurbritanniaga parandab ära kõige olulisemad vead

Loonela sõnul parandab leping olulisemad vead, mis viimase kahe aasta jooksul on ilmnenud.

"Esiteks, et toidukaupadel ja ravimitel, mis liiguvad Inglismaalt, Šotimaalt või Walesist Põhja-Iirimaale, kui on teada, et need ei lähe sealt edasi Euroopa Liitu, ei ole vaja tolliformaalsusi, need saavad vabalt liikuda. Samas asi postipakkidega. Kolmas asi on, et Põhja-Iirimaa parlamendile antakse suuremad demokraatlikud õigused, mis puudutavad leppe rakendamist," lausus ta.

Loonela sõnul on võetud tarvitusele kõik abinõud, et takistada salakaubanduse ja varimajanduse teket.

"Selle nimel ka töö käib. Lepiti kokku, et tuleb eraldi sildistamine nendele (kaupadele). Euroopa Liidul saab olema ligipääs Suurbritannia infosüsteemidele, mis puudutavad kaubandust kahe saare vahel," ütles ta.

Loonela märkis, et leppe sõlmimine tähendab, et nüüd saab Euroopa Liit keskenduda suhetes Suurbritanniaga sellele, mis on kõige olulisem: julgeolek ja kliimamuutustega toimetulek.

Euroopa Liit ja Suurbritannia tutvustasid esmaspäeval pärast aastaid kestnud vastasseisu uut kaubanduslepet. Lepe puudutab peamiselt kaupade liigutamist läbi Põhja-Iirimaa. Põhja-Iirimaale jääb ligipääs Euroopa Liidu ühisturule. Briti peaminister Rishi Sunak nimetas seda otsustavaks läbimurdeks ja uueks peatükiks suhetes Euroopa Liiduga.