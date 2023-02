ÜRO inimõiguste voliniku kantselei hinnangul on Ukrainas hukkunud üle 8000 tsiviilisiku ja üle 13 000 tsivilisti on saanud viga. ÜRO ei ole jätkuvate lahingute tõttu saanud kinnitada ohvrite arvu mitmes lahingulinnas. Dnipropetrovski oblastis tulistati alla kaks Vene drooni. Vene piirilinna Belgorodi tabas droonirünnak.

ÜRO: Ukrainas on hukkunud üle 8000 tsiviilisiku

ÜRO inimõiguste voliniku kantselei teatel on alates Venemaa täieulatusliku kallaletungi algusest hukkunud 8101 inimest. Veel 13 479 inimest on ÜRO hinnangul saanud sõja tõttu viga. Enamus inimkaotusi oli tingitud suurtükitulest, mitmikraketiheitjate rakettidest ning õhulöökidest.

Hukkunutest 6257 ning viga saanutest 11039 asusid Ukraina valitsuse poolt kontrollitud territooriumil. Ainuüksi Donetski ja Luhanski oblastis hukkus 3714 inimest ning viga sai 5202. Vene Föderatsiooni poolt okupeeritud aladel hukkus 1844 tsiviilisikut ja veel 2440 sai viga, nendest Donetskis ja Luhanskis hukkus 622 ja viga sai 2202.

Inimõiguste voliniku kantselei hinnangul on tegelike hukkunute arv märksa suurem, kuna praegu ei saa infot nende piirkondade kohta, kus veel lahingud käivad. Praegu puudub info kaotuste kohta tsiviilelanikkonna seas Mariupolis, Lõssõtšanskis, Popasnas ja Severodonetskis.

Budanov: 40 protsenti Vene sõjavangistuses olevatest inimestest on tsiviilisikud

Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles intervjuus Ameerika Hääle ukrainakeelsele toimetusele, et Vene Föderatsiooni käes on rohkem Ukraina sõjavange kui Ukrainal Vene sõjavange. Budanovi sõnul said venelased enda kätte suurel hulgal ukrainlasi eelmisel aastal täieulatusliku invasiooni alguses, vahendas Interfax Ukraina.

Invasiooni alguses Venemaa kontrolli alla langenud sõjavangid moodustavad Kõrõlo Budano sõnul nende sõjavangidest ligikaudu 90 protsenti. Suure osakaalu andis ka Ukraina Mariupoli garnisoni alistumine. Kõikidest Vene sõjavangidest on ligikaudu 40 protsenti tsiviilisikud ning seetõttu on ka Budanovi sõnul Ukraina sõjavangide arv väiksem, kuna ukrainlased ei võta tsiviilisikuid sõjavangi.

Dnipropetrovski oblastis hävitati kaks Vene drooni

Dnipropetrovski oblastis oli esmaspäeva õhtul kuulda õhutõrje tööd, mille käigus hävitati kaks Vene drooni, vahendas Ukrainska Pravda. Samuti pommitati oblastit suurtükitulega, hävitades eluhooneid, autosid ja gaasitaristut.

Belgorodi tabas droonirünnak

Belgorodi linnapea Valentin Demidov väitis esmaspäeva õhtul, et Belgorodist leiti kolme ründedrooni jäänused. Keegi kohalike võimude teatel viga ei saanud.

Belgorod asub Ukraina piirist 40 kilomeetri kaugusel.

Ukraina pole kunagi Vene territooriumile tehtud rünnakuid omaks võtnud. Venemaa president Vladimir Putin andis veebruari alguses korralduse tõkestada Belgorodi oblasti pommitamine, meenutas The Kyiv Independent.

Droonilennust Belgorodis levisid videoklipid ka sotsiaalmeedias.

Overnight Ukrainian drone attack on the Russian city of Belgorod, per reports at least 3 drones were spotted, with at least one being downed by Russian air defenses. pic.twitter.com/HsCYavRsK7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2023

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval kuut Sumõ oblasti piiriasulat. Keegi viga ei saanud, kuid mitmed elamud ja muud hooned said viga. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist kui Ukraina väed selle vabastasid, meenutas The Kyiv Independent.

ISW: Putini retoorika Venemaa lagunemise ohust on ebaedu varjutamiseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Venemaa presidendi Vladimir Putini hiljutised süüdistused, nagu Ukraina ja lääneriigid sooviksid Venemaa lagundamist, mõeldud varjutama Vene sõjalist ebaedu Ukraina lahingutandril.

Vladimir Putin ütles hiljuti intervjuus telekanalile Rossija-1, et ta ei tea kas selline etniline grupp nagu Vene inimesed saavad praegusel kujul eksisteerimist jätkata, kui lääneriigid suudavad Vene Föderatsiooni lagundada ning kehtestada kontroll selle fragmentriikide üle. Selline retoorika nii Putini kui ka sarnases sõnastuses endise Vene presidendi Dmitri Medvedevi poolt on osa Vene info-operatsioonist, et jätta mulje ukrainavastase sõja eksistentsiaalsest tähtsusest Venemaa jaoks, hindas ISW.

Samuti juhtis ISW tähelepanu, et Vene allikate sõnul on Vene väed edenenud Bahmuti põhjaosas ehk Bahmuti linn on sisuliselt kolmest küljest sisse piiratud.

2/ Several Russian milbloggers claimed that #Wagner took control of Yahidne, advanced south of the Berkhivka reservoir, and moved westward to threaten Bohdanivka. https://t.co/IAQBK1Wpjb pic.twitter.com/loREf22Tj1 — ISW (@TheStudyofWar) February 28, 2023

Zelenski: Ukraina vajab moodsaid hävituslennukeid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina vajab moodsaid hävituslennukeid, et moodustada terviklik õhutõrje. Zelenski peab oluliseks lennundustabu murdmist Ukraina partnerite poolt.

Volodõmõr Zelenski tunnistas samuti, et olukord Bahmuti ümbruses on muutumas Ukraina jaoks üha raskemaks.