Ühendkuningriik ägab köögiviljapuuduses

Ühendkuningriiki on tabanud köögiviljapuudus, mistõttu supermarketid piiravad klientidele müüdavate köögiviljade hulka. Analüütikute hinnangul kestab puudus veel mõnda aga, tuues kaasa köögiviljahinna olulise kasvu.

Kriisi peamiseks põhjuseks peetakse halba ilma ja kõrgeid energiahindu, paljude vaatlejate hinnangul on oma osa ka Brexitil.

Mõnes poes on asi nii hulluks läinud, et klient võib osta vaid kolm tomatit, paprikat või kurki. Ühendkuningriigi valitsuse teatel on köögiviljadefitsiit tingitud erakordselt halvast ilmast Hispaanias ja Põhja-Aafriaks, kus suurem osa Ühendkuningriiki imporditavatest köögiviljadest kasvab.

Suuremat osa Ühendkuningriigi jaemüüjaist ühendava Briti Jaemüüjate Konsortsiumi hinnangul kestab köögiviljapuudus veel paar nädalat, kuni kevade saabudes hakkavad valmima Ühendkuningriigis endas kasvanud köögiviljad.

Keskkonnaminister Therese Coffey kutsus britte üles sööma vähem tomatit ja rohkem naerist. Siiski ei pruugi lugu naeristega parem olla, sest sarnaselt Hispaania ja Põhja-Aafrikaga ähvardavad äärmuslikud ilmaolud ka Ühendkuningriiki.

Paaril eelneval aastal on igal suvel riiki tabanud ka kuumalaine, esmakordselt Ühendkuningriigi ajaloos on temperatuur mitmel korral läinud ka üle 40 kraadi. Vastukaaluks tabas mullu detsembris Ühendkuningriiki viimaste aastakümnete tõsiseim külmalaine. Neis oludes ei saa britid kodumaisele köögiviljapakkumisele sugugi kindlad olla ning puudujäävaid köögivilju ei pruugi olla võimalik osta ka ülemerenaabri Hollandi käest. Hollandis nimelt maksis energia mullu septembris 200 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal.

Ühendkuningriigi talunikud aga nõuavad valitsuselt toetusi, et kasvavale köögiviljanõudlusele vastu tulla. Üleriigiline Talunike Liit, Ühendkuningriigi peamine põllumajandusliit, on palunud valitsuselt konkreetset toetuskava. Valitsus on samas talunikele toetust maksnud juba üle 190 miljoni euro.

Talunike esindusorganisatsioon peab kriisi põhjuseks Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ning hoiatab, et praegune köögiviljakriis võib olla kõigest jäämäe tipp.

Kodanikeühenduse Päästke Briti Talupidamine presidendi Liz Websteri sõnul on Brexiti kõrval teine oluline köögiviljakriisi põhjus Ühendkuningriigi praeguse valitsuse huvipuudus toidutootmise ja põllumajanduse ning isegi tarneahelate vastu. Websteri sõnul aitab kriisist üle saada ainult kiire tagasipöördumine Euroopa ühisturule.

Paljude ekspertide sõnul aga ei tasu Brexitit köögiviljakriisi süüdlaseks teha, sest kriis on tabanud ka naaberriiki Iirimaad, Euroopa Liidu liiget. Nende ekspertide hinnangul on peale juba mainitud halva ilma köögiviljapuuduse põhjuseks veel tootmismahtude vähenemine, varasemast keerulisemad tarneahelad ja väga hinnatundlik turg.