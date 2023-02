Telia hakkas Läänemaal 3G võrku sulgema

Telia teatas esmaspäeval, et hakkas teisipäeval Läänemaal 3G võrku sulgema ning võrgu lõplik kinnipanek võtab paar nädalat.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul otsustati 3G võrk sulgeda esimesena just Läänemaal, kuna seal on Telial vanemate võrkude (2G ja 3G) kasutajate määr maakondade võrdluses üks väiksemaid ning enamus kliente kasutab mobiilsideteenuseid 4G võrgus.

"See tähendab, et suuremal osal meie Läänemaa inimestest on juba olemas VoLTE toega telefon, millega saab helistada 4G võrgus," ütles Visse.

Kõigile nendele Läänemaa klientidele, kes pole veel VoLTE telefoni kasutusele võtnud, on Telia edastanud 3G võrgu sulgemise kohta personaalse info SMS-i teel. Sõnumis soovitab Telia klientidel, kes kasutavad veel ilma VoLTE ehk 4G kõneside toeta telefone, kasutusele võtta VoLTE telefon.

"Kui olete võrgu sulgemist puudutava sõnumi saanud, soovitame mõelda oma senise telefoni vahetamise peale. Kui te aga pole Telia poolt vastavat SMS-i saanud, pole teil vaja midagi teha," ütles Visse.

Visse märkis, et selliseid telefone, mis 3G võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole. Telefonid, mis suudavad töötada nii 2G kui 3G võrgus, jätkavad peale 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.

Telia sulgeb tänavu 3G võrgu järjepanu kõigis maakondades:

Alates 28. veebruarist sulgetakse 3G Läänemaal

Alates 31. märtsist sulgetakse 3G Pärnu- ja Raplamaal

Alates 30. aprillist sulgetakse 3G Harjumaal

Alates 31. maist sulgetakse 3G Tallinnas

Alates 30. septembrist sulgetakse 3G Ida- ja Lääne-Virumaal, Hiiu- ja Saaremaal

Alates 31. oktoobrist sulgetakse 3G Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaal

Alates 30. novembrist sulgetakse 3G Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal

Tele2 ja Elisa kavatsevad oma 3G võrgu sulgeda lähiaastatel.