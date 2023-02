Saksamaa saadab Ukrainasse Eesti ettevõtte toodetud seiresüsteeme

Eesti ettevõtte Defsecintel juhatuse esimees Jaanus Tamm kinnitas, et koostöös sakslastega saadavad nad Ukrainasse oma loodud seireplatvormi SurveilSPIRE. See on autoga järeleveetav kaameratega torn, mida saab liigutada sinna kuhu vaja. Siis juba töötab see iseseisvalt ja näeb kõrgelt kaugele.

"Seda saab kasutada nii piiri valvamiseks, luuretegevuseks, ka baasi valvamiseks näiteks. Selle platvormi teeb eriti unikaalseks see, et sealt lendavad välja ka droonid, mis vajadusel teostavad lisaseiremissioone," rääkis Tamm.

Tamm selgitas, et süsteemi arendamist alustas ettevõte 2018. aasta suvel ning see on ka praegu paaris riigis Euroopas kasutusel.

"Selle põhiline kasutegur ongi see, et ei ole vaja sõdureid või piirivalvureid nii palju rakendada kohas, kus seiret tahetakse teostada. Teiseks, kui on vaja midagi kontrollida – kas seal on mingid pahalased või kas seal toimub mingisugune keelatud või ohtlik tegevus –, siis saab välja saata droonid. Sellega hoiad kokku aega, raha ja mõne juhul ka inimelusid."

Neid seadmeid arendatakse ja toodetakse Eestis. Eesti kaitsetööstuse innovaatilisus on rahvusvaheliselt tuntud, ütles Tamm, seepärast on ka üks suuremaid ja tuntumaid kaitsetööstusettevõtteid maailmas Rheinmetall koostööst huvitatud.

"See sõda, mis täna Ukrainas toimub, seal otsitakse lahendusi, mis on natuke ebastandardsed, et saavutada edu. Ei ole ju mõtet saata vaenlasele vastu sama tehnikat, mis temal endal on. On vaja kuidagi saavutada üleolek. Ma arvan, et Eesti kaitsetööstuse abiga saavad ka suured Lääne-Euroopa kaitsetööstus firmad läbi innovaatiliste lahenduste seda luua."

Esimesed sellised seiretornid on juba Ukrainasse kohale jõudnud, kinnitas Tamm.