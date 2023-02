Kell 20 "UV faktor": mis on tähtsamad küsimused peaministrikandidaatidele?

Valimiste ralli on jõudmas lõpusirgele. "UV faktor" küsib, millised on olnud seekordsete valimiste senised suurimad üllatused ja milliste lubadustega on poliitikud läinud hoopis lati alt ning mis on peaministrikandidaatide debati eel kõige tähtsamad küsimused, mis siiani jäänud vastuseta.