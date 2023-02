Vandaalid sodisid taas Riia holokaustiohvrite memoriaali

Läti Televisioon teatas esmaspäeval, et Riia holokaustiohvrite memoriaal langes nädala jooksul teist korda vandaalide ohvriks.

Vandaalid sodisid memoriaalile Z-sümboleid. See on Venemaa agressiooni sümbol.

Teise maailmasõja ajal maeti Bikernieki metsa ühishaudadesse umbes 46 000 inimest. Mets asub Riia linna lähedal, vahendas LSM.

Läti politsei uurib Bikernieki metsas asuva memoriaali pidevat rüvetamist. Läti politseijuht Armands Ruks ütles, et vandaalid on argpüksid.

"Nad käitusid nagu argpüksid. Pimedad tunnid on siis, kui nad oma "kangelaslikkust" näitavad. Soovitan neil maha rahuneda, sest selle tegevuse eest võetakse nad vastutusele. Vandaalid peaksid teadma, et teeme kõik endast oleneva, et nad kätte saada," ütles Ruks.