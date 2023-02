Amet teisaldas Kanakülas ehituskeeluvööndisse rajatud puhkemaja

Keskkonnaamet tegi ehituskeeluvööndisse rajatud puhkekompleksi omanikule, osaühingule Ilusäde ettekirjutuse juba kahe aasta eest. Omanik polnud nõus ja pöördus kohtusse. Kohtusaaga tõttu lükkus teisaldamine mõnevõrra edasi, kuid lõpuks sai amet siiski rohelise tule.

"Teistmoodi oleks saanud juba algusest peale ajada, kui oleks asjad korralikult tehtud. Planeeringud ära tehtud, vaieldud selle üle, kas ehituskeeluvööndit saab vähendada või ei. Ja maja oleks saanud ka teise kohta paigaldada, aga täna enam tagasiteed ei olnud," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Tema sõnul ei ole ametil tulnud niisuguseid küsimusi lahendada. "Seda, kus me oma kätega peaks tegema, ei ole. Enamasti on piisanud sellest, kui on ettekirjutused tehtud, vajadusel kohtus vaieldud, sunniraha määratud. Aga lõpus on ikkagi kõik ise oma ehitised ära likvideerinud," rääkis Avarsalu.

Puhkemaja omanikult "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada ei õnnestunud.