Energiahindade kasv pole Kagu-Eesti aiandite tootmist vähendanud

Räpina aiandis käib kibekiire töö, sest ette on vaja kasvatada nii kevad- kui ka suvelilli.

"Ajatamise kõrghetk on rihitud saabuvaks naistepäevaks. Pärast seda jäävad meil kasvuhooned suvelillede jaoks vabaks ja hakkab suvelille noortaimi tulema ja valmistume suvelillede vastuvõtuks," selgitas Räpina aianduskooli õppemajandi juht Urmas Roht.

Suvelilled võivad olla tänavu ostjatele 10-15 protsenti kallimad.

"Tootmismahud on samad, kasvuhooned on maikuuks kõik täis. Me ei ole pidanud ka oma töötajaid koondama, vaid igal aastal vajame sama hulka tööjõudu, nii et ma loodan küll väga positiivsele lilleaastale," rääkis Kanepi aiandi peaagronoom Merilin Saksing.

Viimaste aastate jooksul on suurenenud nende ostjate hulk, kes soovivad ise taimi ette kasvatada.

"Igaüks saab proovida minitootmist ise. Kui ta ei soovi maikuus osta valmis taime, siis praegu on võimalik osta väikeseid beebitaimi ja kodus ise endale ette kasvatada kas siis rõduamplisse, rõdukasti või peenra peale," ütles Saksing.