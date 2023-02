Lähipäevadel on õhutemperatuur juba kevadine

Lääne-Euroopas, Briti saarte lähedal oli kõrgrõhuala ning selle kuiv mõju ulatus nii üle Lõuna-Skandinaavia kui Kesk-Euroopa. Kõrgrõhuala lõunapoolset serva mööda jõudis kaugelt idast läände külm õhk ning tänased päevamaksimumid tõusid Prantsusmaal ja isegi Hispaanias vaid 5 kraadi ümbrusesse. Põhja-Venemaal oleva madalrõhkkonna servas sadas samal ajal mitmel pool Põhja- ja Ida-Euroopas nii lund, lörtsi kui vihma. Lõunas, Vahemere kohal pöörles madalrõhkkond, mille lähedal oli sooja ka üle 15 kraadi ja lisaks vihmale paukus äike.

Eesti ilma kujundavad kolmapäeval Norra merel tugevnev kõrgrõhuala ning Põhja-Venemaalt kagu suunas liikuv aktiivne madalrõhuala. Madalrõhkkonnaga seotud sajupilved lahkuvad Eesti kagunurgast ja kõrgrõhuala toel on paljudes kohtades selget taevast, mistõttu öine õhutemperatuur langeb valdavalt miinuspoolele. Uusi sajupilvi on oodata Ida-Eestisse homme pärastlõunal. Enne seda jõuab päike õhutemperatuuri paljudes kohtades plusspoolele tõsta. Tuul on aga puhanguline ja lisab kõledust.

Eelolev öö tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne südaööd sajab Kagu-Eestis vähest lund. Puhub valdavalt loodetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul 7-12, puhanguti 15-18 m/s. Külma on 3..7 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati -2st..+1°Cni.

Hommik on sajuta. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -7st..+1°C-ni.

Päev on muutliku pilvisusega. Idapoolses Eestis sajab pärastlõunal vähest lund ja lörtsi, võib tuisata. Teedel on jäiteoht. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4°Cni.



Neljapäeval on Eesti kohal veidi soojem õhumass: öö möödub 0 kraadi ümber, päev plusskraadides, õhtu poole õhk külmeneb ning Ida-Eestis sajab kohati lund. Reedel läheb õhk veel külmemaks: mitmel pool on lumehooge ning tugeva tuule tõttu ka tuisku. Laupäeval ja pühapäeval valitsevad miinuskraadid ning praeguste prognooside järgi saame ka lumelisa.

Kolmapäeval algav märts toob üsna kevadise ilma: tuulise ja valdavalt plusskraadidega. Teeolud on siiski talvised.