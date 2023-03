Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et kõige ägedamad lahingud käivad Bahmutis. Zelenski sõnul on olukord linna ümbruses väga keeruline ja Vene väed kannavad seal suuri kaotusi.

Oluline 1. märtsil kell 5.45:

- Zelenski: Bahmutis lähevad lahingud üha ägedamaks;

- Vene väed pommitasid Sumõ oblastit;

- Ukraina väed tulistasid Poltava oblastis alla viis drooni;

Zelenski: Bahmutis lähevad lahingud üha ägedamaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et kõige ägedamad lahingud käivad Bahmutis. Zelenski sõnul on olukord linna ümbruses väga keeruline ja Vene väed kannavad seal suuri kaotusi.

"Venemaa ei loe inimesi üldse ja saadab neid pidevalt ründama meie positsioone. Lahingud lähevad ägedamaks," ütles Zelenski.

Ukraina teatel jätkavad Vene väed Bahmuti ründamist, kuid pole veel linna ümber piiranud, vahendas CNN.

"Viimase 24 tunni jooksul on vaenlane jätkanud linna pommitamist. Nad lihtsalt pommitavad selle linna molekulideks," ütles 28. brigaadi komandör kolonel Juri Madjar.

"Vaenlane pole teinud üheski suunas märkimisväärseid edusamme, kuid nad üritavad pidevalt. Põhjas on keeruline. Bahmut pole ümber piiratud," lisas Madjar.

Ukraina peastaap teatas teisipäeval samuti , et riigi väed tõrjusid Bahmuti põhjaosas tagasi mitu Venemaa rünnakut. Peastaabi teatel tahavad Vene väed Bahmuti ründamise käigus luua vajalikke tingimusi, et alustada pealetungi Ukraina lõunaosas, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval seitset Sumõ oblasti piiriasulat. Keegi viga ei saanud, kuid mitmed elamud ja muud hooned said viga. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väed tulistasid Poltava oblastis alla viis drooni

Ukraina õhutõrje tulistas kolmapäeva hommikul Poltava oblasti kohal alla viis Venemaa drooni, teatas Poltava oblasti kuberner.

Teisipäeval tulistas Ukraina õhutõrje Dnipropetrovski oblastis alla kaks Vene drooni, vahendas The Kyiv Independent.