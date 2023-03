Kreeka rongiõnnetuses hukkus vähemalt 36 inimest

Kreeka tuletõrje teatel põrkas riigi keskosas reisirong kokku kaubarongiga, surma sai vähemalt 36 inimest. Vigastada sai veel kümneid inimesi, vahendas Deutsche Welle.

Ateenast Thessalonikisse sõitnud reisirong põrkas kokku Thessalonikist Larissasse sõitva kaubarongiga. Rongid põrkasid Larissa lähedal kokku, ütles kohaliku piirkonna kuberner Konstantinos Agorastos.

"Kokkupõrge oli väga tugev. Reisirongi esimesed kaks vagunit hävisid peaaegu täielikult," ütles Agorastos.

Agorastose sõnul toimetati umbes 250 reisijat bussidega Thessalonikisse. Kreeka valitsus kogunes ka erakorralisele koosolekule. Kohalik meedia teatas, et rongis viibis umbes 350 reisijat.

"Reisijate evakueerimine toimub väga rasketes tingimustes," teatas tuletõrje pressiesindaja Vassilis Varthakogiannis.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis külastas õnnetuspaika. "Ma saan lubada, et me leiame selle tragöödia põhjused ja teeme kõik oma võimuses, et tagada, et seda enam kunagi ei juhtuks," sõnas ta.

Jaamaülemale esitati süüdistus

Larissa linna raudteejaama ülemale on juhtunu tõttu esitatud süüdistus ettevaatamatusest tingitud tapmises, vahendas BBC. Lisaks esitati politsei teatel talle süüdistus ettevaatamatusest raskete kehavigastuste tekitamises.

Jaamas signaalide eest vastutava jaamaülema sõnul ei ole ta midagi valesti teinud ning õnnetus võis tema sõnul juhtuda tehnilise rikke tõttu.

Uurijad püüavad välja selgitada, miks kaks rongi olid Larissa lähistel kokku põrgates samadel rööbastel.

Minister astus ametist tagasi

Kreeka transpordiminister Kostas Karamanlis astus õnnetuse tõttu ametist tagasi.

"Kui midagi nii traagilist juhtub, siis on võimatu jätkata ja teeselda, et seda ei juhtunud. Seda nimetatakse poliitiliseks vastutuseks. Sel põhjusel teatan ma taristu- ja transpordiministri ametikohalt tagasi astumisest.

"Ma tunnen, et mul on kohustus seda teha, näidates austust ebaõiglaselt hukkunud inimestele ning võttes vastutuse Kreeka riigi ja poliitilise süsteemi vigade eest ajaloos," lisas ta.