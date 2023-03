Tartu Ülikool hakkab renoveerima tähetorni astronoomi elamut

Tartu Ülikool on välja kuulutanud riigihanke, et rekonstrueerida kultuurimälestiste hulka arvatud Tartu tähetorni astronoomi elamu, kuid ülikooli kavades on veel vähemalt kolme hoone renoveerimine.

Tartu tähetorni astronoomi elamu on ühekorruseline klassitsistlikus stiilis kivihoone, mis on ehitatud 19. sajandi alguses. Tartu vanalinna muinsuskaitsealal paiknev elamu on ehitismälestis ning UNESCO maailmapärandi objektina võetud ka muinsuskaitse alla. Samas on kultuurimälestiste registri järgi hoone seisund halb. Nii ongi Tartu Ülikooli kui hoone omaniku plaan remontida hoone konstruktsioonide kahjustused, uuendada sise- ja välisviimistlust, tehnosüsteeme ning muuta ruumijaotust muinsuskaitseliselt lubatud piires, ütles Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel.

Praegu tühjana seisvasse hoonesse kolib peale rekonstrueerimistöid ülikooli personaliosakond, lisas Pagel: "Personaliosakond asub praegu ülikooli peahoones ja peahoones on tegelikult meil üsna suur ruumikitsikus - juurde on tulnud nii üksuseid kui inimesi ja personaliosakond oli täpselt nii suur, mis sinna majja ilusti ära mahtus. Just sel kaalutlusel see idee tuligi, et täpselt selle üksuse jaoks oli võimalik seda maja ümber sättida."

Enne ehitushanke tulemust ei soovinud Pagel prognoositavat rekonstrueerimistööde maksumust öelda. Maja peaks personaliosakonnale kasutuskõlblikuks saama käesoleva aasta lõpuks.

Lähiaja vaates pole astronoomi maja siiski ainus hoone, mida Tartu Ülikoolil plaanis kõpitseda. Nii näiteks otsitakse praegu riigihanke kaudu ka ettevõtet, kes viiks läbi rekonstrueerimis- ja sisustamistööd Botaanikaaia ääres asuvas Tartu Ülikooli hoones, aadressiga Lai 40. Ka see hoone seisab praegu tühjana, on ehitismälestis ja paikneb Tartu vanalinna muinsuskaitsealal.

Pageli sõnul ootavad Lai 40 hoonet ees samad rekonstrueerimistööd, mis astronoomi majagi: "See hoone läheb meil ülikooli loodusmuuseumi käsutusse, osaliselt hoidlad, osaliselt tuleb sinna õppe-arenduskeskus. Märtsi lõpuks tulevad pakkumised ja loodame sama moodi aasta lõpuks selle maja ka valmis saada."

Lähiajal peaks ülikooliga seonduvalt välja kuulutatama veel ehitus-riigihange vana anatoomikumi renoveerimiseks, kuhu on plaan pärast ehitustööde lõppu paigutada ülikooli IT-osakond.

Soov on kaasajastada ka üliõpilaselamut aadressiga Nooruse 7, mille renoveerimishange loodetakse välja kuulutada suvel.

Pagel lisas, et ainult hoonetega plaanid ei piirdu: "Tegelikult on meil mitmeid plaane, mis puudutab nii energiatõhusust kui ka päikesepaneele ja päikeseparke. Nii et tegelikult on meil neid väiksemaid investeerimise objekte nimekirjas üle kümne. Pluss siis mitmeid projekteerimistöid. Nii et tööd kinnisvara arendamisel jagub."