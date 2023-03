Võimupartei kandidaat võitis Nigeeria presidendivalimised

Keskvalimiskomisjoni teatel kogus Tinubu 8,8 miljonit häält ehk veidi üle kolmandiku häältest. Tema peamine rivaal Atiku Abubakari kogus seitse miljonit häält. Kolmandaks jäi Peter Obi, kes kogus 6,1 miljonit häält, vahendas Financial Times.

Tinubu lubas pärast tulemuste väljakuulutamist, et hakkab töötama kõikide inimeste heaks. Ta lubas teha ka koostööd oma poliitiliste vastastega.

Tinubu töötas varem Lagose kubernerina ja ta väidab, et suurendas siis riigi sissetulekuallikaid. Kriitikud leiavad samas, et ta muutis siis piirkonna oma isiklikuks valduseks. Selle käigus kasutas ta oma mõjuvõimu, et seada ametisse oma järeltulijad. Tinubut on süüdistatud ka korruptsioonis.

Nigeeriat räsib karm majanduskriis, riigis kiireneb inflatsioon, naftatootmine on aga stagneerunud. Tinubu lubas, et kaotab kütusetoetused, mis läksid Nigeeriale eelmisel aastal maksma üle 10 miljardi dollari.