Clyde Kull tunnistas end kelmuses ja omastamises süüdi

"Kahetsen siiralt ja vabandan. Olen valmis Eesti riigile kahju hüvitama," sõnas suursaadik Clyde Kull täna hommikul Harju maakohtus, kirjutab Eesti Ekspress.

Veel paar nädalat tagasi kinnitas Clyde Kull Harju maakohtu eelistungil oma süütust ja oli valmis seda koos advokaat Aivar Pilvega tõestama suveni kestvatel kokku 18 avalikul istungil, ent kolmapäeval toimus juba istungi alguses ootamatu pööre: advokaat Pilv tegi kohtule ettepaneku lõpetada kohtumenetlus otstarbekuse põhimõttel.

Riigiprokurör Laura Aiaots selgitas istungi alguses süüdistuse sisu: Clyde Kull on teinud välissaadikuna isiklikke kulutusi ja palunud need hüvitada välisministeeriumil. Süüdistuse kohaselt on ta esitanud esinduskuludena 7500 euro eest kulutusi, milleks tal õigust ega alust ei olnud. Samuti tegi Kull prokuröri väitel riigi poolt väljastatud krediitkaardiga kulutusi, mida ametijuhendi järgi poleks tohtinud teha.

Prokurör andis teada, et on valmis tõendama kõiki süüdistuspunkte dokumentaalselt.

Kui kohus küsis Kullilt, kas talle on süüdistus arusaadav, ütles Kull: "Teod on aset leidnud ja olen nõus andma ütlusi. Olen valmis hüvitama 7500 eurot."

Kohus Kulli üle jätkub.