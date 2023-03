Analüütikud ootavad USA-s kiire hinnatõusu jätkumist aasta lõpuni

Majandusanalüütikud rõhutavad, et kuigi paljud USA perekonnad tunnetavad hinnatõusu, pole see mõjutanud ameeriklaste üleüldist kulutamist. Inimesed söövad väljas, naudivad meelelahutust ja reisivad.

"Tarbijad kulutavad. Nad taluvad kõrgemaid hindu, sest on kindlad oma töös ja palgas," rääkis majandusanalüütik Teresa Ghilarducci.

USA teenindusettevõtted otsivad endiselt agaralt abikäsi. Nende seas on restoranikett Chipotle, mis valmistub kevadiseks kõrghooajaks.

"Me alustasime just suure üleriigilise kampaaniaga, et palgata 15 000 inimest, kes soovivad meie ketiga ühineda," ütles Chipotle juhataja Scott Boatwright.

Möödunud kuul loodi USA-s üle 500 000 töökoha, mis on märkimisväärselt rohkem kui ennustatud 180 000.

"Need arvud on tõepoolest märkimisväärsed. Eriti, kui võtta arvesse majanduskasvu aeglustumist, mida oleme näinud viimase kolme kuu jooksul," ütles CBS-i uudiste majandustoimetaja Jill Schlesinger.

Föderaalreserv tõstis viimati intressimäärasid vähem kui varasematel kuudel, tuues põhjuseks kinnisvaraturu jahtumise ja hinnatõusu aeglustumise. Jaanuari andmed näitasid aga üllatuslikult, et inflatsioon kiirenes 0,6 protsenti.

Föderaalreservi kinnitusel on nende peamine mure hinnatõus, mistõttu kavatsetakse intressimäärasid tõsta nii kaua, kui vaja.

"Tööturu tugevus võib julgustada Föderaalreservi intressimäärasid tõstma, kui nad sellel kuul kohtuvad, ja võib olla pärast seda ühe korra veel," ütles Schlesinger.

Schlesingeri hinnangul võis aasta alguses kiirenenud inflatsioon olla lihtsalt anomaalia, kuid tema arvates on selge, et ameeriklased peavad kõrgemate hindadega silmitsi seisma vähemalt aasta lõpuni.