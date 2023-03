Raik: purustatud Vene tank järgmisel nädalal Narva ei saabu

"Meie president Alar Karis hoiatas möödunud aastal, et Narva ei peaks muutuma ühe tanki linnaks. Las see nüüd nii jääbki. Narva mõtestab alles ühe tanki teisaldamist ja soovime praegu tankivabalt oma eluga edasi minna," sõnas Raik sotsiaalmeedias.

Tema hinnangul võiks Narvas avada fotonäituse Vene agressiooni põhjustatud kannatustest ja purustustest Ukrainas.

"Tänan kaitseminister Hanno Pevkurit mõistmise eest. Purustatud tank 8. märtsil Narva ei saabu," lisas Raik.

2. märtsini on tankivrakk Tallinnas Vabaduse väljakul. Narvas oli plaan vrakki näidata 8. kuni 11. märtsini.

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis 23. veebruaril omavalitsusjuhtidele kirja, kus selgitab, et ministeerium soovib vrakki eksponeerida alates 25. veebruarist kuni märtsi lõpuni linnades üle kogu Eesti. Seda soovitakse eksponeerida lisaks Tallinnale ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Osad linnad on tanki näitamise suhtes kõhklevad. Pevkur ütles teisipäeval, et tanki näitamine räägitakse veel omavalitsusjuhtidega läbi.