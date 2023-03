Kevadine ilm püsib paar päeva

Neljapäeva öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma ning on udu. Tuul puhub valdavalt loodest ja läänest 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeeter on Lääne-Eesti saartel ja rannikul nullilähedane, mujal Eestis aga kerges miinuses.

Hommik tuleb Eesti idaservas pilvisem ning Virumaal võib ka kerget lund sadada. Lääne pool on aga pilvi hõredamalt ning sadu ei tule. Puhub läänekaare tuul 5 kuni 11, Soome lahe rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kõikjal 0 kraadi ümber.

Päev tuleb üsna päikeseline, kuid idapoolsetes maakondades on pilvkate siiski tihedam ning pärastlõunal võib ka vähest lund sadada. Tuul puhub sisemaal läänekaarest 5 kuni 10, rannikul loodest- ja läänest kuni 16 meetrit sekundis. Õhukraadid tõusevad kõikjal plusspoolele ning saartel on kuni +5 kraadi.

Selline kevadine olemine aga pikalt ei kesta. Reede tuleb küll neljapäevaga sarnane nii sademete kui ka õhutemperatuuri poolest, kuid nädalavahetus toob taas jahedamat õhku ning nii öösel kui ka päeval saavad valitsevaks miinuskraadid. Iga päev on mitmel pool lumesajuvõimalus ning kuna laupäeval on tuul puhanguti päris tugev, siis teeb see ka tuisku. Pühapäevaks tuul rahuneb.