Truu: Eesti inimestel läheb majanduslangusest hoolimata võrdlemisi hästi

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti majanduslanguse puhul oli üllatav selle suurus, kuid inimeste elujärg pole samal ajal märgatavalt halvenenud. Kõige olulisemaks peab ta seda, et tööpuudus püsiks kontrolli all.

"Kõikide jaoks oli üllatus selle majanduslanguse ulatus. Aga see, et majandus pöörab jahenemise, languse poole, see üllatus ei saanud olla. Sellega on Euroopa Keskpank terve möödunud aasta teadlikult tegelenud, eesmärgiga tuua inflatsiooni alla poole. Kaasmõju selle juures on alati ka majanduslangus," krijeldas Truu.

Truu märkis, et kui Euroopa eesmärk on kaheprotsendiline inflatsioon, siis praegu on kõik sellest kordades üle. "Eesti seal eesrinnas, aga ka suured Euroopa riigid on väga suure inflatsiooniga. Euroopa Keskpank kindlasti jätkab seda nõndanimetatud karmi rahapoliitikat, mis tähendab, et raha korjatakse turult kokku, mitte ei pritsita juurde ja intressimäärasid jätkuvalt tõstetakse," ütles ta.

Järgnevatel kvartalitel ei tasu seetõttu majanduskasvu oodata, sõnas Truu.

Numbriliselt suure majanduslanguse juures elavad Eesti inimesed Truu hinnangul siiski praegu võrdlemisi hästi. "Kui küsida, mis on kõige tähtsam, mida inimene peaks tegema – tuleb tööl olla. Nii kaua, kui inimesel on tööd, tööpuudus on kontrolli all, niikaua tegelikult läheb inimestel täitsa hästi," rääkis ta.

Panga vaates avaldub inimeste elujärg selles, kui nad ühel hetkel oma laenusid tasuda ei suuda. "Praegu sellist muret ei ole ja Coop Pangas ka vaatame rohkem tööpuuduse, hõivatuse näitajaid. See SKT on tegelikult natuke kauge. Jah, sellel on seos inimeste hakkama saamisega, aga kõige tähtsam on, et neil oleks töö. Täna on pilt selline, et seda hakkama saamise raskust ei paista," rääkis Truu.

Eesti kiire inflatsioon on olnud praeguses keskkonnas võrdlemisi paratamatu, märkis Truu. "Kui mõtleme viimaste kriiside või kriisilaadsete olukordade peale, siis igas olukorras on Eesti majandus hästi kiiresti kukkunud ja hästi kiiresti ka taastunud. See on Eesti eripära, et oleme kiired ja paindlikud," ütles ta.