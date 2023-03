Osapooled pole rahul Tallinna koolide toitlustushanke otsustamisega liisuheitmisel

Koolide toitlustushangetel selgitatakse juba mitu aastat parim pakkuja välja liisuheitmise teel. Alates sellest aastast maksab koolitoit üks euro ja 86 senti päevas ning selle raha eest punnitavad toitlustajad sageli nelja erinevat toitu üheks päevaks pakkuda, et ainult võita.

"Ühelt poolt on meil palju valikuid, aga ma saan ju aru mõistusega, et kui on palju valikuid, siis supp läheb ka natukene lahjemaks," rääkis Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktor Anu Luure.

Kolmapäeval loositigi uus toitlustaja Lilleküla gümnaasiumi Räägu tänava õppehoonele ja selleks sai Dussmann Eesti. Daily kaubamärki kasutav Baltic Restaurants jäi seekord kaotajaks.

"Eesti suurim omavalitsus juba aastaid ei suuda välja mõelda normaalseid hanketingimusi, mis annaks ettevõtjatele võimaluse teha parima pakkumise ja koolidel siis saada parim toitlustusteenus. Selline olukord on esiteks ettevõtjaid demotiveeriv, kindlasti ei paranda kvaliteeti ega aita ka koolitoidu mainele kaasa. Kaotajaks jäävad ikkagi ju lapsed," ütles Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode.

"Kindlasti liisuheitmine ei rahulda ühtegi osapoolt. Aga siin on võib-olla üks oluline nüanss teatavasti koolitoidu hind on fikseeritud ja see tegelikult määrab selle, kas hanked sageli lähevad liisku või mitte," rääkis Tallinna haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala. "Tegemist ei ole üleöö muudetava teenusega."

Kuigi toitlustajad peavad toidu kvaliteedis üha enam järeleandmisi tegema, sest koolitoidu hind ei ole suutnud elukalliduse tõusuga sammu pidada, hindab haridusamet koolitoitu aasta-aastalt üha paremaks. Kes sellega rahul pole, peaksid toitlustajale sellest märku andma.

"Kui on tagasilööke toidu kvaliteedis, siis sellest tuleb toitlustajale teada anda. Teha märgukirju, trahvida, aga nõnda see teenuse kvailteedi tõstmine ju käib," rääkis Rannala.

Tervise Arengu Instituudi hinnangul on koolitoit selle raha eest pigem tasakaalus, kuid menüüd korduvad liiga sageli ning heade süsivesikute nagu köögiviljade ja täisteratoodete asemel saavad lapsed liiga palju energiat lisatavast suhkrust. Koolide toitlustusmäärust pole aga riiklike toitumissoovitustega vastavusse viidud.

"Meie kehtiv määrus ei ole ajaga kaasas käinud, see on alates 2008 ja meie riiklikud toitumissoovitused uuendati 2015. Sellest ajast alates oleme sotsiaalministeeriumi ja mitmete teiste osapooltega teinud ettepanekuid ka määruse muudatusteks, aga need ei ole käiku läinud veel siiamaani," ütles TAI teadussekretär Eha Nurk.