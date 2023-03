Viljandis algasid esimesed kirjanduspäevad

Tööpäeva lõpus kogunes Viljandi raekoja parki isemoodi seltskond, kõigil kaasas portfell. Kuna portfell on Viljandi vanahärrade aga ka üliõpilaste seas väga popp, korraldas kirjanik Paavo Matsin mõned aastad tagasi esimese portfellipäeva. Kolmapäeval sai traditsioon jätku.

"Koguneme linnavalitsuse ette, kingime linnapeale ühe retroportfelli. Me ei ole mingi poliitiline ühendus, aga et tema käiks ka esteetilise portfelliga," rääkis Matsin.

Ühtlasi kuulutati avatuks Viljandi esimesed kirjanduspäevad, mis kestavad laupäevani.

"Ma arvan, et see meie väike lüke praegu sel aastal on üks väga väike samm sellest, kuhu me kavatseme jõuda," rääkis Viljandi kirjanduspäevade peakorraldaja Villem Varik.

Tänavu keskenduvad Viljandi kirjanduspäevad loovusele, kätt saab proovida loovkirjutamises, kuid toimuvad ka kohtumised kirjanikega. Päevadega kaasneb muusikaprogramm popist pungini.

Olev: Milline on Viljandi linnas kirjanduselu tegelikult? Oli ju juttu, et viimasel kümnel aastal ei ole siin ühtegi suurt kirjandusüritust toimunud.

Viimasel kümnel aastal ei ole linnas suuri kirjandusüritusi toimunud, kuid Matsini sõnul on siiski Viljandis olnud mitmeid tegevkirjanikke.

"Ka meie üritusel praegu siin on mitu luuletajat, on Justin Petrone, kes kirjutab isegi inglise keeles. Ja ma ise ka ikka viljelen edasi Viljandi teemat oma loomingus, mu loomingut on ikkagi tõlgitud 15. keelde. Nii et selles mõttes ma arvan, et ei. Viljandi on ju väga romantiline ja salapärane linn, siin on väga hea kirjutada. Hea vaikne on," rääkis ta.

Viljandi kirjanike ja kirjandussõprade meeliskogunemiskoht on Lossi tänava antikvariaat, kus lõigati lahti kirjanduspäevade tort. Esimese tordilõigu sai legendaarne raamatumüüja Mai Palo.