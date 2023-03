Sõja 372. päev: Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist

Oluline 2. märtsil kell 22.30:

- Pentagon eitas Venemaa väiteid, et USA annab Ukrainale luureinfot Venemaal olevate sihtmärkide kohta;

- Ukraina peastaap: tõrjusime Venemaa rünnakud Bahmutile;

- Prigožin teatas Wagneri jõudmisest Bahmuti linna;

- Venemaa ründas droonidega tsiviilisikuid Hersonis;

- Vene Tula oblastis kuuldi plahvatust, mis võis olla droonirünnak;

- Valgevene opositsioon: Vene radarlennuk lendas Venemaale remondiks tagasi;

- Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist;

- Zelenski: talv on möödas, kuid oht Ukraina energiataristule püsib;

- Venemaa pommitas Zaporižžjat;

- Vene uudisteagentuurid: Vene väed võitlevad piirialal Ukraina diversantide vastu;

- Scholz hoiatas Hiinat Venemaale relvade tarnimise eest;

- Kiiev: Ukraina suudab nüüd alla lasta 80 protsenti Vene rakettidest.

USA teatab reedel uuest sõjalisest paketist Ukrainale

USA teatab reedel, et annab Ukrainale uue sõjalise abi paketi, ütles Valge Maja pressiesindaja John Kirby.

Ta lisas, et jätkuv sõjalise abi andmine Ukrainale on üks teemadest, mida president Joe Biden ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz reedel Valges Majas kohtudes arutavad.

Pentagon: USA ei anna Ukrainale luureinfot sihtmärkide kohta Venemaa pinnal

USA ei anna Ukrainale luureinfot võimalike sihtmärkide kohta Venemaal, teatas Pentagon neljapäeval, nimetades Venemaa sellesisulisi väiteid absurdseks.

Vene välisminister Sergei Rjabkov väitis neljapäeval, et Moskva oli sunnitud lahkuma uuest tuumarelvade kontrolli leppest (START-lepe), sest Washington kasutas seda lepet selleks, et aidata Ukrainal rünnata Venemaa strateegilisi paiku. Rjabkov väitis ka, et USA abistab Ukrainat droonirünnakute tegemiseks Venemaa taristu pihta.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryderi sõnul ei ole tal mingit teavet selle kohta, kas Ukraina on seda tüüpi operatsioone läbi viinud või mitte.

"Ma saan kindlasti öelda, et mõte, et USA annab ukrainlastele luureandmeid või teavet selleks, et sihtida asukohti Venemaal, on jama. Me ei sõdi Venemaaga ega ka otsi sõda Venemaaga," lisas Ryder.

Ukraina peastaap: tõrjusime Venemaa rünnakud Bahmutile

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas õhtuses rindeülevaates, et tõrjusid Vene vägede rünnakud Bahmuti linnale, mis tähendab Ukraina vägede jätkuvat asumist Bahmuti linnas.

Prigožin teatas Wagneri jõudmisest Bahmuti linna

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigozini pressiteenistus jagas neljapäeval Telegramis videot, milles on näha väidetavalt Wagneri võitlejaid Bahmuti kesklinnas.

Venemaa ründas droonidega tsiviilisikuid Hersonis

Vene väed ründasid neljapäeval Hersoni oblastis humanitaarabi jagamise punkti, teatasid kohalikud võimud. Vähemalt üheksa inimest sai rünnakus viga. Droonirünnak toimus hetkel kui toimus humanitaarabi mahalaadimine. Droon kukutas lõhkekehi tsiviilisikute peale, kes olid seal köögiviljade saamiseks, vahendas The Kyiv Indepenent.

Vene Aviastari lennukitehases Uljanovskis hukkus tööline

Venemaal Uljanovskis Aviastari lennukitehases hukkus intsidendis üks tööline ning veel neli said viga, vahendas Interfax. Vene meedia väitel toimus intsident Il-76MD-90A lennukikere testimise käigus ning selle toimumise põhjuseid veel uuritakse.

Pole veel teada kas intsident on seotud sõjaga Ukraina vastu.

Vene Tula oblastis kuuldi plahvatust, mis võis olla droonirünnak

Vene meedia teatel oli neljapäeva hommikul Tula oblastis kuulda plahvatust. Hiljem kohapealt jagatud piltide kohaselt võis tegu olla drooniga, vahendas Ukrainska Pravda. Kohalike võimude teatel leiti Berezovski küla lähistelt metsast hiljem 1,5 meetrit sügav kraater.

Tula oblasti kuberneri esindaja sõnul võis tegu olla Ukraina drooniga.

Valgevene opositsioon: Vene radarlennuk lendas Venemaale remondiks tagasi

Valgevene opositsioonilise liikumise Belaruski Hajun (Беларускі Гаюн) teatas, et väidetavalt pühapäeval Bypoli rünnakus viga saanud Vene A-50U radarlennuk lendas remondi tarbeks Valgevenest Venemaale. Esialgsetel andmetel lendas lennuk Lõuna-Venemaale Taganrogi lennuremonditehasesse.

Belaruski Hajun jagas ka videot, milles on näha lennukit madalalt lendamas.

Valgevene režiim teatas kolmapäeval, et lennuk on terve, kuid rünnaku omaks võtnud Bypoli väitel kasutati droonirünnakus lõhkeainet segamini metallkuulidega, mis tungisid läbi lennuki kere ning kahjustasid kriitilist varustust.

Neljapäeval avaldas eraldiseisvalt Valgevene opositsiooniline väljaanne Naša Niva video pühapäevasest droonirünnakust, mida Bypol nendega jagas. Naša Niva teatel avaldatakse varsti ka täispikk video.

‼️"Байпол" прадаставіў @NashaNiva кавалак відэа атакі дронамі на расійскі самалёт А-50 у Мачулішчах



На відэа бачны падлёт дронаў да ўзлётна-пасадачнай паласы і рух у бок расійскага самалёта.



Поўнае відэа абяцаюць апублікаваць на сваім канале. pic.twitter.com/dJIJvViuDK — Наша Ніва (@nashaniva) March 2, 2023

Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist

Ukraina teatel ründavad Vene väed Bahmutit kogu rindejoone ulatuses, kuid pole viimase 24 tunni jooksul suuri edusamme teinud. Kõige ägedamad lahingud toimuvad Bahmuti põhjaosas.

"Bahmut peab vastu. Vaenlane tahab selle linna hävitada. Nad tahavad linna ümber piirata, et blokeerida vajaliku varustuse tarnimine," ütles 28. brigaadi komandör kolonel Juri Madjar.

Madjari sõnul käivad Bahmuti põhjaosas lahingud ning tänavalahingud käivad veel ka Bahmuti lõunapoolsetes eeslinnades, vahendas CNN.

Madjari sõnul läheb maapind üha pehmemaks, see takistab vaenlasel kiirete operatsioonide läbiviimist. Bahmuti linna sõjaväeadministratsiooni juht Oleksi Reva ütles samuti, et linna pärast käivad endiselt ägedad lahingud.

"Bahmutis on olukord väga ohtlik. Vaenlane hävitab linna, vigastab ja tapab tsiviilelanikke. Praeguseks on venelased hävitanud üle 4400 elumaja," ütles Reva.

Ukraina peastaap teatas kolmapäeval samuti , et riigi väed tõrjusid Bahmuti põhjaosas tagasi mitu Venemaa rünnakut.

Vene meedia: Vene väed võitlevad piirialal Ukraina diversantide vastu

Vene meedia teatel võitlevad FSB ja Vene kaitseministeeriumi väed Brjanski oblastis Ukraina diversantide vastu. Vene allikate teatel võtsid diversandid ühes poes pantvange. Brjanski kuberner väitis, et diversandid tapsid ühe inimese.

Venemaa julgeolekuteenistus FSB väitis neljapäeval, et organisatsiooni enda väed ja armee üritavad likvideerida piiri ületanud "Ukraina natsionalistide relvastatud rühmitust", vahendas Reuters.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et president Vladimir Putin tühistas Brjanski olukorra tõttu oma reisi Lõuna-Venemaal asuvasse Stavropoli, vahendas The Guardian.

Reuters rõhutas, et Venemaa väiteid ei saa kontrollida. Zelenski nõunik teatas samuti, et teated Brjanski rünnakust on Venemaa poolt korraldatud provokatsioon, vahendas Reuters.

"Lugu Ukraina diversantide rühmitusest Venemaa Föderatsioonis on klassikaline tahtlik provokatsioon. Vene Föderatsioon tahab oma inimesi hirmutada, et õigustada rünnakut teise riigi vastu ja varjata kasvavat vaesust," teatas Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak.

Venemaa on varemgi süüdistanud Ukraina diversante Brjanski ründamises. Detsembris väitis FSB, et likvideeris piirkonnas neljaliikmelise Ukraina rühmituse.

Täpsemalt ERR-i uudistes.

Scholz hoiatas Hiinat Venemaale relvade tarnimise eest

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kutsus neljapäeval Hiinat üles mitte tarnima Venemaale relvi. Scholz tahab, et Peking avaldaks hoopis Moskvale survet, et Venemaa viiks oma väed Ukrainast välja, vahendas The Guardian.

"Minu sõnum Pekingile on lihtne. Kasutage oma mõjuvõimu Moskvas, et õhutada Venemaad oma vägesid välja viima. Ja ärge tarnige agressorile relvastust," teatas Scholz.

Zelenski: talv on möödas, kuid oht Ukraina energiataristule püsib

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et kohtus energiafirmade juhtidega, samuti sõjaväeametnikega. Zelenski sõnul arutasid nad Ukraina energiataristu stabiilsuse tagamist.

"Talv on möödas. See oli väga raske. Kuid siiski suutsime pakkuda Ukrainale energiat ja soojust," ütles Zelenski. President hoiatas samuti, et oht Ukraina energiataristule püsib, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina riikliku elektrivõrgu operaatori Ukrenergo teatel pole Ukrainas 18 päeva olnud ulatuslikku elektridefitsiiti ega elektrikatkestusi. Suuremat elektridefitsiiti ei ole lähiajaks ka prognoositud.Ukraina prokuratuuri andmetel on Vene väed nelja ja poole kuu jooksul rünnanud Ukraina elektritaristut 255 raketi ja drooniga, millest 214 tabas Ukrenergo võrgurajatisi.

Kiiev: Ukraina lõi tagasi 170 rünnakut

Ukraina peastaap teatas neljapäeval, et riigi armee tõrjus viimase ööpäeva jooksul tagasi 170 Venemaa rünnakut.

Peastaabi teatel korraldasid Ukraina õhujõud Vene baaside vastu 16 rünnakut.

Venemaa pommitas Zaporižžjat

Zaporižžja võimude teatel korraldas Venemaa linna pihta rünnaku, kahjustada sai elumaja. Kohapeal tegutsevad ka päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Rünnaku tõttu hukkus neli inimest, vahendas The Guardian.

Kiiev: Ukraina suudab nüüd alla lasta 80 protsenti Vene rakettidest

"Ukraina õhutõrje tulistab alla 80 protsenti Venemaa rakettidest. Meie spetsialistid on muutunud professionaalsemaks ja kompetentsemaks," teatas ühendvägede juhataja Serhii Naiev.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 715 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 150605 (võrdlus eelmise päevaga + 715);

- tankid 3397 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 6658 (+20);

- lennukid 300 (+0);

- kopterid 288 (+0);

- suurtükisüsteemid 2398 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 480 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 247 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2058 (+3)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5264 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 230 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.