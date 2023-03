Oluline 2. märtsil kell 5.51:

- Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist;

- Zelenski: talv on möödas, kuid oht Ukraina energiataristule püsib;

- Venemaa pommitas Zaporižžjat;

- Kiiev: Ukraina suudab nüüd alla lasta 80 protsenti Vene rakettidest.

Ukraina jätkab Bahmuti kaitsmist

Ukraina teatel ründavad Vene väed Bahmutit kogu rindejoone ulatuses, kuid pole viimase 24 tunni jooksul suuri edusamme teinud. Kõige ägedamad lahingud toimuvad Bahmuti põhjaosas.

"Bahmut peab vastu. Vaenlane tahab selle linna hävitada. Nad tahavad linna ümber piirata, et blokeerida vajaliku varustuse tarnimine," ütles 28. brigaadi komandör kolonel Juri Madjar.

Madjari sõnul käivad Bahmuti põhjaosas lahingud ning tänavalahingud käivad veel ka Bahmuti lõunapoolsetes eeslinnades, vahendas CNN.

Madjari sõnul läheb maapind üha pehmemaks, see takistab vaenlasel kiirete operatsioonide läbiviimist. Bahmuti linna sõjaväeadministratsiooni juht Oleksi Reva ütles samuti, et linna pärast käivad endiselt ägedad lahingud.

"Bahmutis on olukord väga ohtlik. Vaenlane hävitab linna, vigastab ja tapab tsiviilelanikke. Praeguseks on venelased hävitanud üle 4400 elumaja," ütles Reva.

Ukraina peastaap teatas kolmapäeval samuti , et riigi väed tõrjusid Bahmuti põhjaosas tagasi mitu Venemaa rünnakut.

Zelenski: talv on möödas, kuid oht Ukraina energiataristule püsib

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et kohtus energiafirmade juhtidega, samuti sõjaväeametnikega. Zelenski sõnul arutasid nad Ukraina energiataristu stabiilsuse tagamist.

"Talv on möödas. See oli väga raske. Kuid siiski suutsime pakkuda Ukrainale energiat ja soojust," ütles Zelenski. President hoiatas samuti, et oht Ukraina energiataristule püsib, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina riikliku elektrivõrgu operaatori Ukrenergo teatel pole Ukrainas 18 päeva olnud ulatuslikku elektridefitsiiti ega elektrikatkestusi. Suuremat elektridefitsiiti ei ole lähiajaks ka prognoositud.Ukraina prokuratuuri andmetel on Vene väed nelja ja poole kuu jooksul rünnanud Ukraina elektritaristut 255 raketi ja drooniga, millest 214 tabas Ukrenergo võrgurajatisi.

Venemaa pommitas Zaporižžjat

Zaporižžja võimude teatel korraldas Venemaa linna pihta rünnaku, kahjustada sai elumaja. Kohapeal tegutsevad ka päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Ukraina suudab nüüd alla lasta 80 protsenti Vene rakettidest

"Ukraina õhutõrje tulistab alla 80 protsenti Venemaa rakettidest. Meie spetsialistid on muutunud professionaalsemaks ja kompetentsemaks," teatas ühendvägede juhataja Serhii Naiev.