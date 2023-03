California maadleb juba nädal aega talvetormiga

USA California osariik maadleb juba nädal kestnud talvetormiga, mis on kõrgemates piirkondades toonud kaasa tiheda lumesaju, madalamatel aladel aga hoovihma. Osa elanikke on kodudes kinni ja elektrita, teised muretsevad mudalaviinide pärast.

California osariigi mägised piirkonnad on niivõrd paksu lume all, et elanikud ei pääse kodudest välja ja kohalikud politseinikud peavad nendeni jõudmiseks kasutama mootorsaane.

"Enamikus poodides on kaup otsa saamas ja bensiinijaamades pole bensiini," rääkis kohalik elanik Derek Hayes.

Lõuna-Californias asuva San Bernardino ametnikud kehtestasid hädaolukorra, sest vajavad osariigi- ja föderaalvalitsuse abi maanteede ja naabruskondade puhastamiseks.

"Seisan keset teed ja iga sammuga vajub mu jalg umbes meeter," kirjeldas californialane Bruce Martz..

Martz on koos abikaasaga olnud maakodus kinni kuus päeva ja tema sõnul on olukord äärmiselt täbar.

"Asi on tõsine. Paljud inimesed vajavad siin abi ja on vaid aja küsimus, kui kellelgi lõpeb toit otsa."

Samal ajal võitlevad osariigi madalamad piirkonnad hoovihmaga, mis tekitavad eluohtlikke mudalaviine.

Talvetorm nõudis juba ka ühe inimelu. 80-aastane naine suri, kui tema lund täis veranda kokku kukkus.