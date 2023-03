Uuring: Koonderakond on endiselt Soome populaarseim partei

Koonderakonna toetus on praegu 20,8 protsenti. Kohe Koonderakonna taga on peaminister Sanna Marini kodupartei (SDP) ja Põlissoomlased. SDP toetus on 19,9 protsenti ja Põlissoomlaste toetus on 19 protsenti, vahendas Yle.

Koonderakond on alates 2021. aasta maist Soome kõige populaarsem erakond. Vahepeal küündis partei toetus lausa 26 protsendini. Koonderakond on pikka aega olnud NATO-meelne partei.

Esikolmiku toetus on praegu parem kui eelmistel parlamendivalimistel 2019. aastal. Koonderakonna populaarsus oli siis 17 protsenti, SDP oma oli 17,7 protsenti ja Põlissoomlaste toetus oli siis 17,5 protsenti.

Keskerakonna toetus on 9,5 protsenti. Keskerakond on viimasel ajal kaotanud oma toetajaid Põlissoomlaste parteile

Soome roheliste populaarsus vähenes 1,4 protsenti ja toetus on nüüd 8,9 protsenti. Vasakliit suutis aga 1,4 protsendi võrra oma toetust parandada. Vasakliidu toetus on nüüd üheksa protsenti.

Soome parlamendivalimised toimuvad 2. aprillil.