Prantsusmaa arestis Vene miljardäri 23 miljoni eurose Riviera villa

Ajaleht The Times kirjutab, et Prantsuse võimud arestisid 23 miljonit eurot väärt villa, mis asub Rivieras. Villa kuulus Venemaa miljardär Viktor Rašnikovile, kes on Euroopa Liidu (EL) sanktsioonide nimekirjas.

Prantsuse võimud tahavad riigis piirata Vene miljardäride tegevust. Venemaa oligarhid omavad Prantsusmaal kinnisvara, mis asuvad sellistes kohtades nagu Pariis, Prantsuse Riviera ja Courchevel, vahendas The Times.

Prantsuse võimud külmutavad Vene oligarhide varasid. Vara külmutamine ei takista omanikul selle kasutamist, vaid takistab ainult selle maha müümist. Nende varade hulgas on ka Rašnikovile kuuluv Villa Nellcote. Ta ostis selle 2007. aastal 83 miljoni euro eest.

Hiljuti konfiskeerisid Prantsuse võimud aga Rašnikovile kuuluva villa, mis asub Rivieras. Ajalehe Le Monde teatel sekkusid Prantsuse võimud eelmise aasta sügisel, kui said teada, et villa on müügis. Võimud eeldavad, et villa tegelik müüja oli Rašnikovi nimel tegutsenud venelane.

EL lisas Rašnikovi sanktsioonide nimekirja 2022. aasta märtsis ning Brüsseli hinnangul on tegu juhtiva Vene oligarhiga, kes on Magnitogorski raua ja terasetööstuse omanik. Ettevõtte on üks suurimaid Vene maksumaksjaid.